【811衝突】官媒籲勿把警克制當軟弱　胡錫進：已到可擊斃程度

《逃犯條例》修訂風波持續至今，警方與激進示威者衝突愈趨激烈，甚至波及到一般路人，昨晚（11日）更有多區爆發嚴重流血事件。 內地官媒《人民日報》發表「微評」指出，投擲汽油彈是向港警「公然宣戰」，「警察的克制沒有換來暴徒的收斂，暴徒切莫誤判形勢，把克制當軟弱」。《環球時報》總編輯胡錫進則在微博發文表示，「暴行已經到了可以當場擊斃施暴者的惡劣程度」。 值得留意是，連日以來，官媒對前線示威者使用的稱呼包括「激進示威者」、「極端示威者」乃至「暴徒」，每當情勢激烈時，如衝擊立法會、丟國旗入海等行為發生，稱呼也會變得嚴厲；而官媒也首次使用「公然宣戰」來形容激進示威者與警察的衝突。

周日晚上約9時15分，有警察在催淚煙中前行。（曾梓洋攝）

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《人民日報》「微評」稱，暴力升級，是可忍孰不可忍，投擲汽油彈是向港警公然宣戰，也是最赤裸的玩火，「警察的克制沒有換來暴徒的收斂，甚至還變本加厲。當警察受傷顯現於世人面前，再為暴徒張目就是同謀。正告瘋狂走鋼絲的暴徒：切莫誤判形勢，把克制當軟弱。玩火者必自焚，止暴制亂，還香港安寧！」

而《人民日報》海外版今天（12日）發表的題為《香港阿Sir，撐你到底》一文中則指，11日晚間，非法集結的「極端激進分子」在香港多地向警察投擲汽油彈，致一名警察嚴重燒傷。文章稱，香港警方執法非常專業、克制，卻正遭遇輿論的不公對待。

文章指出，警隊是維護香港社會治安的支柱，也是守住社會穩定的最後一道屏障。「陰謀亂港者深知，要想搞亂香港，必先搞垮警隊，所以他們無所不用其極，傷害警察肢體，消耗警察體力，打擊警隊士氣，破壞警隊聲譽，目標就是要摧毀警隊，令香港陷入無政府狀態。」文章強調，「邪不壓正，只要正義擰成一股繩，扭曲輿論就會得到糾偏，歪理邪說就會無所遁形，社會才能重歸風清氣正」。

警務處處長盧偉聰今日（11日）晚上，到瑪嘉烈醫院探望今日較早前，在尖沙咀警署內執勤時被汽油彈引致雙腳燒傷的一名警員。

胡錫進的微博則指，暴徒在深水埗大南西街向警察投擲汽油彈，致警察多處燒傷，「這一暴行再次刷新了暴徒使用自製致命武器襲擊警察的記錄。」

他說，相信香港廣大民眾絕不會支持這樣的極端暴力襲警行為，「它是赤裸裸的犯罪，這樣的暴行已經到了可以當場擊斃施暴者的惡劣程度，這是全世界各地示威者、哪怕暴徒都應該有的忌憚。」

胡錫進表示，世界上沒有一個地方的法律可以縱容如此的胡作非為。「香港不會陪著你們一起沉淪，這個國家也不會允許你們綁架這座城市。你們的那點力量在國家面前微不足道，早點醒悟及時收手，是你們自我止損的唯一選擇，否則的話，你們的下場只會更糟。」

胡錫進的微博吸引大批網民留言，稱「香港警察真的太可憐了！」「這已經是恐怖襲擊性質了吧！」但有人也不滿胡錫進的言論，認為「港人治港，陸人指手劃腳，真的感覺統治慾太強。」

－真的有點受不了港府的縱容態度了

－法院、立法會被港獨把持著，港府不可能強硬起來！

－必須嚴懲暴徒

－如果有一天，連香港人都沒了上街的勇氣，這才是這個民族的悲哀。歷史何曾相似，以後只能大聲的讚美……

（綜合報道）