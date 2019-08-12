【華為禁令】美國寬限期死線將至　有了鴻蒙就能應付技術難關？

當地時間8月17日，美國對華為禁令的90日寬限期將屆滿，屆時華為有可能「被斷供」，失去美國軟硬件和技術供應。 8月9日，華為公布自行研發的「鴻蒙」操作系統（HarmonyOS），率先應用於物聯網開發。至於手機業務，華為仍會優先使用Android系統，但一旦受禁令影響，也可隨時啟用鴻蒙系統。

任正非：鴻蒙運作速度快60%

根據華為創辦人任正非所言，鴻蒙運作速度比Android快60%，但也承認關鍵在於建立生態系統。華為即就此透露，鴻蒙將向全球開發者開放源始碼（open source），並推動成立基金和建立社區，與開發者商討產業或技術發展。

任正非估計，華為今明兩年減少300億美元銷售額，但兩年後可重煥生機。以華為這種級數的公司，一兩年賺少些錢並不是甚麼大事，但講到華為面對「國家級」封殺令，對取得零件和技術有多大影響，卻是另一回事。

華為正式推出自主研發操作系統「鴻蒙」。

Intel、高通、Xilinx、博通等美企均是華為的供應商，提供各類型晶片，牽一髮而動全身。華為已就此強調早有預備，自家「麒麟」系列猶勝美國晶片。

可是任正非也指出，整組硬件的兼容性才最致命：「有些簡單的器件，雖然簡單，影響也大。例如，有三個器件在打擊範圍內，因技術簡單我們忽略了，每塊電路板都要用，沒有就要全部修改電路板，工作量十分大。」

全面封殺即難以招架？

更為要者，華為拿來「自主創新」的晶片設計軟件，很有可能同樣是美國製的，Cadence和Synopsys兩家美企產品基本包攬晶片工程所需。

部份核心技術和零件當下並無替代品，例如各大作業系統（OS）都建基於英企ARM的框架授權。即使華為已買斷當下授權，到了下一代升級時也可能吃閉門羹，整個晶片設計業務就會面臨癱瘓危機。

至於華為引以為傲的5G業務，賴以傳送訊號的鐳射裝置亦由美企提供，其中Lumentum已宣布終止供應。

驟眼看一旦全面封殺，華為難以處處招架，不過上述只是「理論上」的情況。華為高層便表明，其5G技術領先全球，擁有可觀專利數目，有條件反制美方，而其每年科研金額以百億美元計，假以時日就能填補個別技術缺口。

榮耀智慧屏採用鴻鵠818智能晶片等華為自行研發的晶片，採用四核CPU、四核GPU技術。（vmall.com）

技術問題不一定技術解決

況且華為本來就不是單打獨鬥，在政府扶助之下，中芯國際之類科研企業早一兩年便急起直追，以期鞏固「本地產業鏈」。與此同時，中國官媒亦早已動員14億國民，龐大市場是華為的最強後盾，確保銷量也容讓建立自家生態，承擔「試錯」風險，百度、淘寶和微信就是好例子。

況且所謂全面封殺，取決於相關企業是否堅決與華府「齊上齊落」，嚴格按封殺令行事。華為是一眾美國電子零件商的大客戶，佔其銷售額可以高達三分一到四分一，例如Lumentum便需要就禁令影響，大幅下調盈利預測。

白宮或者不再「投鼠忌器」，以收短期戰術效果，但企業為長遠計難道不會「愛惜羽毛」嗎？5月禁令初出時，有眾多外企傳出斷供華為後，又紛紛「闢謠」澄清，包括德國英飛凌、日本Panasonic和日本東芝等等。

由此可見，儘管禁令一時間弄得風風火火，但長此下去，各大企業摸清禁令「長臂管轄」的盡頭，難道不會「找辦法」繼續賺華為的錢嗎？經過40年改革開放，中國已是世界第2大經濟體，如果一時三刻解決不了技術問題，北京也有其他「工具」應付劣勢，這一點美國早已在華為風波親自示範。