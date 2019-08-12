【逃犯條例】CIA介入香港事務？　外交部：美國說三道四煽風點火

反修例風波爆發以來，中國外交部及官媒等多次指美國等「外國勢力」介入中國事務。今日（12日）被問及中方是否懷疑美國中央情報局（CIA）參與其中，外交部回應稱美國政要及外交官員會見、接觸反中亂港分子等，都是明擺著的事實。

香港因反對修訂《逃犯條例》而引發一連串抗爭活動，中方多次指美國等「外國勢力」介入中國事務。（香港01）

據外交部網站消息，有媒體問及美國中央情報局曾涉嫌參與發生在伊朗等國家的「顏色革命」。中方表示香港近來發生的一系列事件中帶有明顯的「顏色革命」特徵，這是否意味著中方懷疑美國中央情報局參與其中？能否拿出任何證據？

外交部發言人華春瑩回應稱，近來，美國頻頻對香港事務說三道四、顛倒黑白、煽風點火。美國政要及外交官員會見、接觸反中亂港分子，無端指責中國中央政府，為暴力違法行為張目，破壞香港繁榮穩定。這些都是明擺著的事實。華春瑩說：「我要再次問美方，你們居心何在？你們要藉香港達到甚麼目的？」

華春瑩續指，中方再次重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。中方敦促美方遵守國際法和國際關係基本準則，立即停止插手香港事務，立即停止干涉中國內政。

（外交部網站）