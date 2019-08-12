【811衝突】官媒稱示威暴力有恐怖主義色彩　網民：是時候出手了

反修例運動持續，警民衝突愈趨激烈，昨晚（11日）多區都爆發嚴重流血事件。港澳辦發言人楊光今日（12日）宣讀聲明，指「激進示威者屢屢用極其危險的工具攻擊警員，已經構成嚴重暴力犯罪，並開始出現恐怖主義的苗頭」。 官媒央視及新華社隨後發表措辭嚴厲的評論，指暴力示威者的行徑無異於公然謀殺，又以「香港之恥」、「香港之癌」等來形容背後的策劃者。

11日，香港多區都爆發因反修例運動而起的嚴重流血事件。在銅鑼灣，有多人被制伏。（盧翊銘攝）

央視在《新聞聯播》節目中刊播題為「依法嚴懲恐怖暴行堅決恢復香港秩序」的快評，指暴力示威者造成香港警務人員嚴重受傷，這種嚴重威脅人身安全的極端暴力行徑無異於公然謀殺，已明顯帶有恐怖主義的色彩，簡直到了喪心病狂的地步。

快評又指，暴力行徑使香港奔向脫軌失控的深淵，「那些亂港分子是歷史洪流中的一股污泥濁水，必將被滌蕩乾淨」。有良知的香港社會各界人士要齊心協力，旗幟鮮明支持香港政府和警隊依法嚴懲恐怖暴行，堅決恢復社會秩序，讓香港盡快回歸安寧。

11日，有示威者向尖沙嘴警署內投擲汽油彈，一名警員雙腳被燒傷。（香港警察Facebook）

新華社的時評文章題為「必須將亂港暴徒繩之以法」，指「香港激進分子製造『黑色恐怖』愈加瘋狂，已完全視法治為無物」，又指「這些暴力分子尤其是背後的策劃者、組織者和指揮者，不只是『香港之恥』，更是『香港之癌』」，他們的目的就是要癱瘓特區政府管治，就是要衝擊「一國兩制」底線，說白了就是要「反中亂港」，以謀求政治私利。

文章表示，「真愛香港的人們不能再隱忍，都當挺身而出，盡快制止這個『惡性腫瘤』的蔓延，阻止香港被推向一條無以承受的不歸路」。文章又稱，按照基本法規定，中央有足夠多的辦法、足夠強大的力量，迅速平息可能出現的各種動亂。

事件引發內地網民熱議：

「中國還是我們的中國，如果你還是堅信自己的身份，那就請你回頭，我們會歡迎你。」 「香港止亂方法不能按常規執法操作，要特事特辦。」 「不要喊口號，趕緊解決。」 「嚴厲譴責亂港分子！」 「是時候出手了。」 「堅決支持一國兩制，維護香港繁榮穩定！」

（綜合報道）