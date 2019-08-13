【逃犯條例】環時胡錫進：武警深圳集結是對港暴力分子的嚴正警告

據內媒報道，上星期六（10日），深圳不少市民拍到武警車隊集結的畫面，可見到有大量裝甲車及水炮車，推測是為了參加廣東公安夏季大練兵。 對此，內地官媒《環球時報》總編胡錫進周二（12日）在微博指出，這是對港暴力分子的嚴正警告，如果香港的暴力分子們不懂得物極必反的道理，也看不到武警集結的信號，他們就是在自取滅亡。

內媒曝光大批武警車隊深圳集結。（影片截圖）

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胡錫進說，若香港繼續亂下去，終會走到國家力量直接介入的那一步。「那些暴徒必須清楚，國家粉碎他們在香港搞的這一套易如反掌，如果他們不懸崖勒馬，把局勢進一步推過臨界點，國家的力量就隨時可能按照基本法的規定降臨在香港，緝拿那些暴徒。」

胡錫進呼籲香港全社會動員起來，盡力把暴徒們的氣焰打下去，「大家要對國家給香港的正義和秩序兜底保持充分的信心，什麼都不用怕。」他又指，不希望香港局勢走到必須由國家力量直接介入的那一步，但是直覺告訴他，如果香港局勢就這麼亂下去，那一刻最終到來將是篤定的，「暴徒們越猖獗，那一刻來得將越快。」

胡錫進此篇微博引發網民熱烈討論：

－別說廢話，再不幹掉這些貨，對得起人民嗎？

－養兵千日用兵一時，必須行動起來，震懾暴徒

－中央按照基本法辦事，合情合理合規。

－胡主編是在添亂。以暴制暴的醫藥費你出啊，缺胳膊少腿後半輩子你養老？暴力機構不是市民

（微博）