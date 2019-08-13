從「廁所革命」到強推垃圾分類　中南海聚焦「小事」背後的籌謀

8月9日，廣州市城管部門發佈了2019年版居民家庭生活垃圾分類投放指南。這場始於上海的「垃圾分類革命」，已經進行了一月有餘，並且正在內地46個重點城市迅速推進。

「垃圾分類」行動之所以在短時間內席捲全國，很大程度上得益於中共高層的指示。中共總書記習近平在2019年6月曾作出相關指示，在2018年11月視察上海時稱「垃圾分類工作就是新時尚。我關注着這件事，希望上海抓實辦好」，還曾在2016年中央財經領導小組傳言上研究普遍推行垃圾分類制度。

北京垃圾分類的標準為：廚餘垃圾、有害垃圾、其它垃圾、可回收物。（視覺中國）

「垃圾分類」看起來似乎是微不足道的「小事」，中南海為什麼要從國家層面強制推行垃圾分類制度？

席捲中國的「垃圾革命」

生態環境是這些年裏中國政治的一個重要議題，「垃圾」則成為了一個關鍵詞。2018年1月中國全面禁止「洋垃圾」進口已經造成了全球性影響。此次推進垃圾分類也很快將在整個中國範圍內強制推廣。

做為中國最發達城市之一，上海是中國這場強制推行「垃圾分類」行動的先行者。該市7月1日正式實施的《上海市生活垃圾管理條例》被稱為「史上最嚴垃圾分類措施」。

因為包括「幹垃圾」「濕垃圾」等複雜分類且不按規定分類投放將被罰款，於是上海市民集體性陷入如何分類的苦惱之中。

在內地網民的關注與調侃聲中，上海並不「孤獨」， 就在7月初，北京市城管委的一名主要官員在一個訪談節目中表示，北京也將推動垃圾分類立法，而罰款絕不會低於上海。其實，中央政府已經出台法律條規要求，2019年起全國地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作，到2020年底46個重點城市將基本建成垃圾分類處理系統，2025年擴展至所有地級以上城市。

上海由志願者扮演的卡通垃圾分類箱人偶與家長和孩子現場互動，宣傳垃圾分類的小知識。（視覺中國）

因為幹、濕垃圾的難以分類無誤，上海的垃圾分類被輿論調侃為，「這座國際大都市的市民們為了一袋小小的垃圾，拿出了堪比高考的拼搏精神。」而推動上海市民並將延續到整個中國民眾的這場「拼搏精神」的背後之手，是身居中南海的中共高層。

早在上海垃圾分類政策實施之前的6月初，習近平就曾經對垃圾分類作出專門指示。官媒透露，習近平還曾多次實地了解基層開展垃圾分類工作情況，並對其提出明確要求。

作為一名被外界評價為強勢、且志在推動國家轉型的中國黨政最高領導，習近平如此關心普通人的垃圾問題，在很多人看來可能是一件不可思議的事情。而事實上，垃圾分類這並非是習近平投注諸多精力的唯一一件「小事」。

中國高層頻頻聚焦「小事」

在這次引起較大輿論反應的強推「垃圾分類」行動的同時，另一場席捲全國的「廁所革命」正在進行之中。廁所革命主要包括兩部分，一個是公共廁所新建改造，一個是農村家庭廁所改造。後者的涉及面尤其廣。

就在今年7月中旬，國家農業農村部有官員在新聞發佈會上宣布，2019年中央財政投入70億元人民幣資金用於農村廁所革命整村推進財政獎補，中央預算內投資30億元支持中西部地區開展農村人居環境基礎設施建設。

重慶南川金佛山景區內的「五星級廁所」設施好似酒店的大堂。（視覺中國）

內地官媒還報道稱，中共十八大以來，習近平在國內考察調研過程中，經常會問起農村廁所改造問題，詳細詢問村民使用的是水廁還是旱廁，強調「小廁所、大民生」。

不僅是垃圾分類和廁所衛生，對於養老院服務、兒童視力、冬季取暖、畜禽養殖廢棄物處理等多種民生「小事」，習近平或是在調研時的講話有所提及，或是曾經專門作出批示、指示，甚至在中央級會議時進行部署，在現今的中南海官員的言行中，「民生無小事」確實已經不再流於形式。

例如養老，2016年5月中共中央政治局集體學習聚焦老齡化問題並提出解決思路，習近平會上要求形成「上下左右協同聯動的老齡工作機制」，當年中央財經領導小組會議就提及要「提高養老院服務質量」，一年後中共十九大報告中也出現了相關表述稱，「構建養老、孝老、敬老政策體系和社會環境，推進醫養結合」。2019年4月16日國務院辦公廳公布「關於推進養老服務發展的意見」，從機構審核、税費徵收以及政府經費投入和政策指引等多個方面開始落到實處。

其他的如兒童視力保護、冬季取暖、畜禽養殖廢棄物資源化利用等，以習近平為代表的中共高層都有諸如此類的指示。比如，2018年習近平對兒童視力問題作出專門指示稱，「我國學生近視呈現高發、低齡化趨勢，嚴重影響孩子們的身心健康，這是一個關係國家和民族未來的大問題」。

「努力補齊影響群眾生活品質短板。」這不僅是2017年11月習近平對於中國廁所革命的指示，也是他做為中國領導人的民生情懷。

內地青少年近視問題嚴重。（視覺中國）

「小事情」與「大政治」

就垃圾規模而言，中國早在2004年就已經超越美國成為世界第一垃圾製造大國，目前每年生產生活垃圾便達到4億噸左右，而且以大約每年8%的速度遞增。垃圾帶來的環境問題逐漸成為中國城鄉發展的「痛點」之一。

中國導演王久良在2010年後先後製作的紀錄片《垃圾圍城》、《塑料王國》，就曾以直觀寫實的畫面和故事震驚了中國社會和國際輿論，其也被認為是中國決心整治垃圾問題的推力之一。

2015年10月召開的中共十八屆五中全會上，「美麗中國」被納入「十三五」規劃，首次被納入五年計劃。2017年10月18日，習近平在十九大報告中指出，加快生態文明體制改革，建設美麗中國。

中國的廁所革命曾被官媒宣傳為「美麗中國、健康中國」建設的示範工程，其實垃圾分類、畜禽養殖廢棄物安置以及兒童視力保護等也同樣屬於「美麗中國、健康中國」不可或缺的一部分。

這些深植於微觀社會的「小問題」，很多與貧困相似、已經存在了幾百幾千年，卻一直未被徹底解決。因為存在太久，都是生活瑣碎，很容易就被習慣或者說被忽略，更有些觀點認為，它們與中國崛起與復興、中美貿易戰、朝鮮或伊朗核問題等國家大事相比太過微不足道。

但實際上，普通民眾的生活不是朝核問題也不是貿易戰，這些對於普通人而言不過是茶餘飯後的談資，民眾的生活卻正是由這些瑣碎的點點滴滴組成。「中國崛起」不是隻有基礎建設的快速龐大才昰執政能力的體現，細微之處見真章，民生「小事」更應是中共執政是否成功實現第五個現代化的檢驗。