【811衝突】國民黨：盼大陸正視香港民意　助港府處理不滿情緒

11日（星期日）全港多處爆發因反修例示威而起的衝突，警方使用催淚彈、布袋彈、橡膠子彈、胡椒彈等驅散人群，衝突中多人受傷。 國民黨Facebook專頁13日（星期二）呼籲港府及示威者雙方克制，回歸理性討論，儘速讓事件平和落幕，也期望大陸當局正視香港民意展現，協助港府妥適處理港人的不滿情緒。

11日晚上，警方驅散人群時一度衝入葵芳港鐵站，更在站內發射催淚彈。（王潔恩攝）

國民黨Facebook專頁發布的帖文指，對於香港警察進入港鐵站發射催淚彈等無差別壓制，並波及乘客等作法，國民黨認為香港警察的壓制手段日益暴力，相信各方並不樂見。

帖文續指，國民黨期盼香港社會秩序儘速恢復，大陸當局應正視香港民意，體察民眾心聲，港府與示威者間應尋求和平理性的解決之道，雙方進行理性溝通才是化解敵意的根本之道，而非採取極端暴力對抗方式，帖文又指勿讓事件影響台港間的密切往來。

帖文最後指，國民黨強調中華民國不是香港，大陸在香港實施一國兩制，國民黨則是堅決反對一國兩制。國民黨主張「一中各表」的「九二共識」，反對台獨，不接受一國兩制；並呼籲在「九二共識、一中各表」的堅定基礎上，維持兩岸關係和平穩定發展。

（國民黨Facebook）