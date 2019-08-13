【觀察】北戴河會議預期周內結束　三大議題困擾北京決策

如無意外，今年的北戴河會議將在這個星期內結束，神秘隱身兩周的中共領導層，將陸續出現在公眾視野，正式結束一年一度難得的休假時光。雖然中國官方稱「北戴河會議」已失去傳統的議政功能，向度假休閒轉向，但每年中共領導層仍會在7、8月份在北戴河休假，進行非正式會談。

鑒於北戴河會議的特別歷史和神秘色彩，外界關心中共領導人將在這種非正式的會談中討論那些議題，達成什麼樣的共識。

今年5月，負責中美經貿談判的副總理劉鶴赴美談判。（資料圖片）

在今年北戴河會議的議題中，有三大問題可能成為困擾北京決策層，成為北戴河會議中非正式會談的討論重點。

首先是中美貿易戰，以及全球經濟下行大背景下，中國經濟如何持續保持增長。北戴河會議之前，中美在上海進行一度中斷後最新一輪的經貿談判，但結果如外界預期般只是例行公事，沒有什麼實質性進展。而事實上，從5月份中美貿易談判破裂之前，北京在中美貿易戰的就發生了微妙變化。

2019年5月12日，在中美貿易談判最接近談崩的時候，負責中美經貿談判的副總理劉鶴赴美談判。劉鶴罕見的在美國公開發表講話，說明中美貿易談判的進展，表明中國的態度和堅持。隨後中美經貿談判進入停滯狀態。北京以劉鶴釋放出的信息為基調，開始進行輿論宣傳和戰前動員，核心內容便是中國已做好全面應對美國、打一場持久戰的準備。中國開始化被動為主動，不再被美國牽著鼻子走，表現出超然的心態和戰略定力。相信北京之後在中美貿易戰上依然會秉持這樣的基調。

路透社8月5日報道，北京高層北戴河會議正規劃一項經濟行動，內容將在上海自由貿易區取消所有關税並簡化一系列外貿程式。若試行成功，這項計劃可能擴大到中國其他約十餘處自貿區。

美國9月開始對價值3,000億美元中國商品加徵10%關税。圖為南京龍潭港集裝箱公司外貿碼頭的貨櫃堆場（視覺中國）

其次，香港反修例遊行引發的政治風波，台灣即將到來的總統大選，以及兩岸關係日趨緊張的背景下，「一國兩制」方針的落實，大概率會出現在北戴河會議上。

作為鄧小平對香港最重要的政治遺產，「一國兩制」方針在香港實踐了20多年後，開始遭遇很現實的危機——香港正在發生的反修例風波，正在讓之前繁榮、穩定的「東方之珠」，成為「撕裂之城」、「對抗之城」、「暴力之城」，街頭運動，正在讓這個城市失去昔日的「光芒」。對於這一狀況，有極端論者將之歸咎於「一國兩制」這一制度設計。但這顯然不是「一國兩制」的初衷。面對香港發生的暴力行為，北京的態度已經很明顯，那就是絕不跟暴力分子妥協。

在香港發生的亂局中，蔡英文也被指扮演了角色。實際上，不僅蔡英文對於香港局勢頻頻表態；而政協副主席、香港前特首董建華也曾直言，香港發生的衝突，必有外部勢力介入，種種跡象都指向台灣和美國，董建華呼籲港人「不能被他人利用」。7月31日，大陸稱鑒於當前兩岸關係，決定暫停台灣自由行。緊接著8月7日，中國國家電影局宣佈，暫停中國大陸電影以及人員參與台灣2019年金馬獎。兩項禁令，僅僅時隔一週時間，而這可能還不是最後的動作。

香港近來的衝突應該也是北戴河會議討論的焦點。圖為日前警方在尖沙咀拘捕一名白衫女子。（羅國輝攝）

站在北京的立場來看，台灣當局，尤其是蔡英文政府，已經讓兩岸關係的基礎——「九二共識」，消解殆盡，北京方面已經將蔡英文列入「台獨分子」行列，對她已經不再抱有任何期待。這是北京釋放給台灣的明確政治信號。如果說之前還因為兩岸關係的緩和，考慮到台灣人民的福祉，以及中國國家實力上的不足，北京在台灣問題上還不得不從權，對於如何「收復」台灣有猶豫。今時今日，當台灣一次次觸碰北京的紅線時，和平已經並非兩岸關係的唯一選擇，北京的態度勢必將更加強硬。因為，無論是中共歷任領導人，還是大陸普通民眾，統一台灣都是他們念茲在茲的心結，這已經成為中國朝野的不容小覷集體意志。

種種跡象表明，解決台灣問題，已經成為中共未來的頭等大事，因為實現民族復興統一台灣是其中不可或缺的一環。從時間上講，中共十九大對習近平的「中國夢」——實現中華民族的偉大復興，有個30年規劃，即到2035年，初步實現現代化，再過15年到2050年全面建成現代化。但對中共而言，台灣問題能儘早解決當然就儘早解決，主觀上不會拖到中共建政百年的2049年才處理。至於說那一年，2035年是一個時點，但也不排除期間任何一個年份。

如此背景下，如何繼續在香港落實「一國兩制」，甚至於如果台灣當局依然一次次觸碰北京的底線，該如何應對？必然都會在中共領導層要討論的議題範疇之內。當然，這種討論不會止於北戴河會議，也不太可能在北戴河會議上形成決議。但這一定在中共領導層的未來計劃之中。

北京方面已經將蔡英文列入「台獨分子」行列。（資料圖片）

此外，今年是中共建國70周年，也是中共第一個建黨100年目標——全面建成小康社會的最後衝刺階段，如何在規定時間內消除「絕對貧困」，實現全面脱貧目標，以及在全面建成小康社會基礎上，下一個100年目標的制定，可能也在中共決策層的考慮之列。不出意外，在北戴河會議上也大概率會談及。

2012年中共十八大之後，綜合江澤民與胡錦濤年代提出的相關規劃，中共重新明確「兩個一百年」的奮鬥目標，其中，第一個就是在中共建黨第100年，也就是2020年全面建成小康社會，同時消除「絕對貧困」。

完成第一個100年目標，自然是中共目前的「頭號工程」。進入2019年，中國經扶貧議程密集展開，成為中共高層治國理政越發重要的一個事項。特別是習近平不久前在重慶召集央地大員推進「兩不愁三保障」——不愁吃不愁穿，義務教育、基本醫療、住房安全有保障，給「脱貧攻堅」吹響了集結號和衝鋒號。現在距離2020年雖然已經不足5個月，而到2020年年底脱貧「死線」僅16個月，可謂「時間緊、任務急」，相信中共領導層也有兑現承諾的壓力。

雖然，基本上在現有指標下中共應可以完成目標，中共官方也強調實現脱貧是在現有貧困指標的基礎上。但問題在於，現有的貧困指標已經落後於時代，中共有沒有勇氣，在全面建成小康社會基礎上，重新將上述指標提高；是不是要在全面建成小康社會基礎上，制定下一個100年的目標，可能也是中共決策層已經考慮過的。