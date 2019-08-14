【機場集會】《環時》記者遭毆打　官媒：等待暴徒的是法律嚴懲

示威者昨日（13日）在香港國際機場發起「警察還眼」行動。當日晚上11時多，據在場示威者透露，一名持有記者反光衣內地男子疑拍攝示威者大頭近照，被質問身份後拔足狂奔。示威者追至並以索帶束起該男子雙腳及綁在行李車上。影片所見，當時有人用膠板打他，也有人用腳踢他。 該男子其後證實為《環球時報》記者付國豪，事件在內地引起輿論高度關注。官媒《人民網》今日（14日）發表題為《毆打記者，等待香港暴徒的是法律嚴懲》的網評，稱「暴行完全突破了道德和法律的底線，暴徒必須受到法律制裁。」

《環球時報》記者付國豪，被示威群眾以束帶縛在行李車上。（資料圖片）

記者付國豪，遭受香港暴徒禁錮、欺凌及毆打！消息傳出，億萬國人憤怒了！這一夜無數人失眠，為付國豪的命運而牽腸掛肚，為暴徒的罪惡行徑而義憤填膺。 《人民網》微評

人民網：億萬國人憤怒了

網評稱，從向警察投擲汽油彈，到傷害內地遊客，再到毆打記者，「香港暴徒一次次迷信暴力，得寸進尺，無法無天。其行為，罔顧法紀，令人髮指，是可忍孰不可忍。」

網評又強調，圍毆記者，決不可寬宥，是對新聞倫理的踐踏，是對公民權利的踐踏，也是對法律法規的踐踏。「暴行完全突破了道德和法律的底線，暴徒必須受到法律制裁。」

網評指出，「止暴制亂、恢復秩序」是香港當前壓倒一切的最重要最緊迫的任務。又引用香港警方的聲明稱，「會積極對案件作出深入調查，不會放過任何線索，務必將施襲者繩之於法。」「天欲其亡，必令其狂，等待暴徒的必然是法律制裁。」

人民日報微評。（微博）

《人民日報》海外版旗下自媒體《俠客島》13日晚接近發文，引用香港電影台詞稱「出老跑，遲早要還的」，似乎對香港示威活動意有所指。（微博）

中國日報：暴力行為泯滅人性

同一日發表網評的還有中宣部旗下的《中國日報》。網評稱，「就因為立場不同，便要拳腳相向，還是一群人圍毆一個，香港暴徒這通操作，徹底讓全世界都看清了他們是怎樣的一群人。」

《中國日報》認為，圍毆記者、旅客不僅侵犯了受害者人權，也損害了記者採訪權，「這些暴力行為泯滅人性，挑戰文明社會底線。「香港警方已嚴厲譴責暴力並拘捕五人，暴徒們終將為暴行付出代價。」