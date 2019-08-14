【機場集會】香港話題佔據微博熱搜榜　「群毆遊客至昏迷」登頂

反對《逃犯條例》修訂的爭議不斷，示威者連續兩日到機場聚集，幾百班航班因而取消，周二（13日）傍晚一名男子被示威者懷疑是內地公安，遭到圍困及毆打，其後更傳出內地官媒《環球時報》記者付國豪遭多次圍堵、辱罵和毆打。 而有關香港的話題今天（14日）亦佔據內地微博「熱搜榜」，截至上午9時45分，僅前10條就有5條是相關內容，前50條中則有12條相關，「香港示威者群毆遊客至昏迷」更登頂成為最熱話題。

有內地人被懷疑身份，遭示威者用索帶綁手。（曾梓洋攝）

登頂的「香港示威者群毆遊客至昏迷」話題中，「@中國新聞網」的一篇微博吸引1萬5千次轉發、2萬7千條評論。網民紛紛表示，中央、香港警察應該以更加強硬姿態解決紛爭，「都已經這樣了，中央政府還不採取點行動嗎？縱容香港暴徒？」還有人說，「對待恐怖分子的態度：在機場抓到恐怖分子就在機場擊斃，在廁所抓到就溺死在馬桶裏！」「廢青一定付出代價！」

另外，有不少人強調要以「暴徒」「恐怖組織」來取代對示威者的稱呼：

－「別再說示威者了，就是恐怖組織」

－「建議不要再用『示威者』這個詞了，改稱為『暴徒』更準確！」

－「這是恐怖主義，他們是暴徒！」

上述微博附上的影片中，有對出手保護被打男子的英籍記者採訪片段，然而許多網民留言稱，這個人是美國中央情報局（CIA）的「特工」，保護男子是為怕「惹麻煩」：

－「採訪的這個外國記者我記得是CIA吧？之前佔中和搞極端示威也是他在幕後指引的！」

－「最後那個外國記者是美國特工來的！！！！！他就是怕搞出人命，出預料之外惹麻煩！！！！」

－「最後那個老外只是假裝記者的間諜，策動，指揮的，攔著是怕打死人讓事件升級，給中央有藉口出手。」

+ 3 + 2

而在排行第四名的「香港警方譴責機場暴行拘捕五人」話題中，不少人認為香港警察「太軟弱」，呼籲「以暴制暴」：

－「太軟弱無力了」

－「要以暴制暴，不是發個微博指責一下就能解決問題的，現在是一天比一天嚴重」

－「什麼時候可以以暴制暴？簡直忍無可忍，不能再縱容了」

（綜合報道）