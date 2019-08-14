國際品牌陷「不尊重中國主權」風波　官媒：道歉不夠，違法必究

近期有內地網民接連爆出，多家外國品牌在產品或官網上將香港、澳門和台灣等同於「國家」，品牌包括Versace、Coach、Givenchy、Asics、Swarovski等。為其代言的內地明星也都在第一時間表示中止合作，這些品牌隨後亦無一例外地做出道歉。 對此，中央政法委員會機關報《法制日報》周三（14日）在頭版刊登評論文章，強調不尊重中國主權問題事關法律，「不是一個道歉就可以了結的問題」。

Versace的T恤（左）將港澳與中國、美國等並列，被指「辱華」。事件曝光後，代言人楊冪宣布終止與其所有合作。（資料圖片）

評論稱，尊重所在國法律，熟悉並遵守所在國法律，是法治國家對外國企業的普遍要求，任何企業概莫能外。「一些外國在華投資企業在這方面卻屢屢出錯，特別是在事關中國國家主權和民族尊嚴的問題上，有違中國法律規定。」

堅持一個中國原則，維護祖國統一、民族團結是中國憲法和法律的基本原則，但一些外國在華投資企業卻頻頻挑戰這一法律底線。 《法制日報》評論

評論還說，明年1月實施的《外商投資法》已明確規定，外國投資者、外商投資企業違反法律、法規「由有關部門依法查處，並按照國家有關規定納入信用信息系統」。而現行的外資企業法裡同樣規定了外資企業不能違反中國法律，「如果違反了一樣要依法接受相應的處罰」。

Coach所設計的一款T恤（左）亦將中國、香港和台灣並列，被指則涉嫌「分裂中國」。代言人劉雯（右）隨後也宣布中止與Coach合作。（資料圖片）

評論認為，一些奢侈品牌外資企業，既垂涎中國的市場，又傲慢地抱著不合時宜的政治傾向和價值理念不放，一旦引發輿論風波就試圖通過道歉來了結，之後依然故我，因此「必須以法律的名義亮出紅牌——中國是法治國家，一切違法行為都要受到法律的追究」。

評論最後還說，有關部門要站在依法維護國家主權、民族尊嚴的高度，嚴格執法、嚴格監管，以每一次嚴格的執法標明底限，讓所有外國企業引以為戒。

（綜合報道）