【逃犯條例．懶人包】傳集結深港邊境　「武警」究竟是甚麼？

香港反修例示威持續，美國總統特朗普在Twitter上表示，收到情報指中國政府正調動部隊至香港邊境，「所有人都應該保持冷靜和安全！」而《人民日報》官方微博發布的片段亦顯示，武警車隊已在深圳集結。 「武警」究竟是怎樣一支隊伍，與公安、解放軍有何區別，又曾扮演過怎樣的角色？在何種條件下，武警或其他部隊會介入香港局勢？

內媒曝光大批武警車隊深圳集結。（視頻截圖）

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－「武警」究竟是甚麼？

中國人民武裝警察部隊（簡稱武警、武警部隊）依《中華人民共和國人民武裝警察法》成立於1982年6月，是國家武裝力量的組成部分之一，由中央軍事委員會通過武警總部領導。

武警部隊中的非文職人員是現役軍人，平時主要擔負執勤、處置突發事件、反恐怖、參加和支援國家經濟建設等任務，戰時配合解放軍進行防衛作戰，以維護國家政治安全和社會穩定。

－「武警」與公安、解放軍有區別？

武警部隊和公安不同，前者與解放軍一樣完全實行軍事化管理，後者則屬於機關事業編制，而武警亦不屬於解放軍，只有在戰時解放軍人手不足時，武警才有可能被編入解放軍中上陣。

在具體執行任務方面，武警通常是配合公安工作，惟公安一般在能夠完成任務的情況下，不會請求武警支援，但在面對危急而困難又險要的任務，需要強大的武裝力量處理內部事務時，如緝毒或打擊恐怖主義等，但又未至於要「大陣仗」直接調用軍隊鎮壓時，武警就會進場。

2018年7月起推動的武警改制，參與海關執勤的武警兵力被整體撤收，海警隊伍整體劃歸武警部隊領導指揮，而其他的森林、黃金、水電部隊於該年底前分別整體移交應急管理部、自然資源部和國務院國資委。目前，武警部隊轄內衛、機動、海警三大總隊，成為受中共中央、中共軍委直接領導、管理、指揮的中國重要武裝力量。

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－「武警」曾出現在哪些重大事件中？

事實上，在1989年六四事件中，武警、解放軍和公安協同作陣，在天安門廣場對示威集會進行武力清場行動，其中解放軍、武警由解放軍北京軍區司令員周衣冰統一指揮。亦有說法指，六四事件促使當局決定增加國內安全開支，並且擴大武警在鎮壓城市抗議活動時的權限。

近年來，中國各地經常使用武警來對付聚集抗議的民眾，例如2011年廣東省烏坎村發生的抗議事件等。不過，武警的職能有時也會被直接隸屬於公安機關的特種警察（簡稱特警）替代，例如2019年發生的武漢抗議建焚化爐事件。

武警的職能有時也會被直接隸屬於公安的特警替代。圖為特警出現在武漢抗議建焚化爐事件的現場。（資料圖片／微博）

－在何種條件下，「武警」等部隊會介入香港局勢？

內地官媒《環球時報》總編胡錫進此前指出，在3種情況下，中央政府或解放軍會強力介入香港局勢。一是香港出現對愛國力量的大清洗，香港「倒向」美國，真要變成美國遏制中國的橋頭堡；二是香港因為嚴重政治動盪出現人道主義災難，譬如不同派系相互大規模仇殺，城市陷入完全無政府狀態，出現民不聊生；三是極端分子搞武裝暴亂，控制香港中樞機構，建立事實上的政權。

另外，環球時報記者付國豪在香港機場遭遇圍堵、攻擊後，解放軍東部戰區陸軍微信公號「人民前線」發表文章指出，《基本法》第18條有規定：「香港發生特區政府不能控制的危及國家統一或安全的動亂時，全國人大有權宣布特區進入緊急狀態，中央人民政府可發布命令將有關全國性法律在香港實施。」

文章還指，內地《反恐怖主義法》第2條規定，對任何組織、策劃、準備實施、實施恐怖活動，宣揚恐怖主義，煽動實施恐怖活動，組織、領導、參加恐怖活動組織，為恐怖活動提供幫助的，依法追究法律責任；內地《人民武裝警察法》第2章第7條規定，武警參加處置暴亂、騷亂、嚴重暴力犯罪事件、恐怖襲擊事件和其他社會安全事件。