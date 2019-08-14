【機場集會】《人民日報》《央視》連珠炮：又一次踐踏法治精神

示威者在香港國際機場集會期間，疑似是內地公安的男子及一名《環球時報》的記者被示威者暴力對待，事後香港政府、警方、中聯辦、港澳辦都先後發聲譴責。 內地官媒《人民日報》及《央視》繼續就此事表態，批評「暴徒又一次踐踏了法治精神」、「再次坐實了暴徒身份，正在向恐怖主義行徑狂奔」。

《人民日報》在兩篇的鋭評中指出，此事引發向界愕然及震驚，「不僅在於暴徒又一次踐踏了法治精神，更在於暴力行徑傳遞了令人不安的危險信號」、「無疑更瘋狂，也更觸及社會承受度，再次突破了道德和法律的底線」。鋭評用英文表示「What a Shame for Hong Kong！」，強調暴力與法治社會不兼容，「暴徒愈是猖狂，愈是肆無忌憚，愈須採取果斷而有效的手段，向一切犯罪行為說不，向一切暴力分子說不！」

《人民日報》的鋭評強調支持香港警察。（人民日報）

另一篇鋭評則指，示威者光天化日如此作為是「惡相畢露、理性全無」，「還有道德人性可言嗎？與恐怖主義分子還有什麼區別？」、「所謂『和平示威』不過是暴力亂港的『怪物』，所謂『自由民主』不過是亂港禍港的『遮羞布』」。鋭評強調「我也支持香港警察」，「暴徒令人發指的行徑只會讓人們更為堅定地站在一起，只會讓人們在『黑色恐怖』面前迸發出驅邪扶正的強大信念和力量」。

至於《央視》的熱評措辭更加嚴厲，直斥示威者是「通過自己的殘暴行徑，再次坐實了暴徒身份，正在向恐怖主義行徑狂奔！」、「暴徒對內地記者進行的殘忍攻擊，已經超越了文明社會的底線。如果還有誰為暴徒撐腰，還稱他們為民主人士，那就是暴徒的幫兇和同謀！」

（綜合報道）