【機場集會】外交部駐港公署：美國議員是極端暴力分子背後黑手

港府修訂《逃犯條例》引起的爭議持續。美國國會眾議長佩洛西（Pelosi）、議員盧比奧（Rubio）等人先後出言批評港府，稱「香港警察加強使用武力並將示威者定性為暴力罪犯令人震驚」、「敦促特區政府撤回修例、禁止警察使用暴力」等。 對此，外交部駐港公署今日（14日）發表聲明，稱美國有關議員混淆是非，是極端暴力分子背後的黑手；同時指責，「暴徒」們昨日（13日）非法拘禁、肆意圍毆一名旅客及一名記者，罪行令人髮指、罄竹難書。

外交部駐港公署批評，非法拘禁、肆意圍毆一名旅客及一名記者，是泯滅人性、令人髮指、罄竹難書的極端暴行。（資料圖片）

外交部駐港公署發言人表示，美國有關議員混淆是非、顛倒黑白，煽動暴力犯罪，他們用自己的言行表明，他們就是極端暴力分子背後的黑手。

發言人說，近期香港暴力犯罪不斷升級，暴徒們採取極端手法癱瘓機場、打砸縱火、圍攻警署，咬斷警察手指，向警署投擲汽油彈導致警察嚴重燒傷，甚至使用大口徑強力射擊裝置襲擊警員。昨日（13日）還發生非法拘禁、肆意圍毆一名旅客及一名記者、暴力抗拒警察執法、圍毆警察、阻攔警車、救護車的極端暴行。「這些泯滅人性、令人髮指、罄竹難書的極端暴行，不是暴力犯罪是什麼？......在鐵的事實面前，美有關政客居然反咬一口，要求禁止警察使用暴力，你們還有起碼的良知和是非嗎？如果你們這樣助紂為虐還不算是暴力犯罪分子背後的黑手，那麼誰是？」

斥罪行「突破法律、道德、人性底線」 受中國人民同聲譴責

發言人指出，面對這些「突破法律、道德、人性底線」的嚴重暴力犯罪，美政客為一己政治私利，肆無忌憚地充當極端暴力分子的保護傘和代言人，昧著良心詆毀污陷在空前壓力下仍在剋制、專業執法的香港警隊，包括700萬香港同胞在內的中國人民同聲譴責。

發言人強調，「乾坤朗朗，天理昭昭。天網恢恢，疏而不漏」，籲「反中亂港勢力」切莫低估捍衛國家主權與安全、維護香港繁榮穩定的堅定意志和能力。「霸權主義者在別人的土地上恣意妄為必將付出沉痛代價！任何違法犯罪行為必將受到法律的嚴懲！」