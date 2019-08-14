【中美貿易戰】特朗普暫緩加稅拼連任　解禁華為是誠意「試金石」

8月13日，美國貿易代表辦公室（United States Trade Representative，USTR）表示，特朗普政府決定延遲對中國進口的手提電腦、手機等貨品加徵10%關税，由本來在9月1日實施，押後至12月15日。另外更有一些貨品類別可獲剔出加税名單。 另一方面，5月20日，美國發出封殺令，禁止供應美製軟硬件和技術予華為，同時給予90天寬限期以作緩衝，至8月中旬死線迫近。

特朗普：這次或有所不同

特朗普打甚麼算盤呢？簡單看一眼他這幾天的tweets就心裡有數：好聽一點說，美國總統亟欲惠及目標選民，改善國民經濟；難聽一點說，他為了連任成功，肆意操弄貿易戰議程。

當地時間8月11日，在華府宣布暫緩新一輪關稅前夕，特朗普發帖稱，中國貶值人民幣，以及在（金融）系統灌入鉅額金錢，將轉化為送給美國的禮物，價值以數十億美元計，據其判斷：「價格未上升，沒有通脹。農民所得比中國原會支出更多。」

美國總統特朗普（左）和中國國家主席習近平。（資料圖片）

特朗普的經濟邏輯語焉不詳，只能猜測他想講中國增加貨幣供應，最終都會通過華府的關稅設計，落入美國政府的錢包，再化作美國農民所獲得的政府補助。實則對特朗普風格稍為有認識，就知道爭拗箇中對錯實屬無謂，不如集中研究其用心所在還有意義一些。

果然在宣布暫緩加稅同一天，特朗普再有新帖表明心跡，他說中國一向自稱會「爆買」美國農產品，但迄今仍未付諸實行：「或者這次將會有所不同。」可見美國總統一直「念玆在玆」的正是農業地區的選民。

美國借華為「作弊」加牌

自去年初貿易戰正式開打，撇除「結構性改革」之類口號，中美反覆糾纏於割讓實利。美國要求中方增加進口，點名以農業和能源產品為主，基本上就是將特朗普的關鍵支持者放在第一位，而中方則間中以增加或減少採購這兩類產品，向特朗普表明立場。

長遠來說，中美兩強對賭國運，這一場關稅戰大戲只是「開始的開始」，中方還不如促進改革開放，提升科技水平。不過儘管有談判破裂的預期，中美均有需要「以慢打慢」，從磋商中摸索對方底牌，隨時間推移看清楚對手實力底蘊，爭取最有利的開戰條件。

美國政府一直以國家安全為由打壓華為。（VCG）

即使中國官媒也不否認，美國當下暫佔上風，手上有較多的牌，甚至不斷「作弊」加牌。自今年5月起，美國撕掉面具，將原本定性為「國安問題」的華為風波，直接納入貿易談判議程，外媒即透露華府當時定下條件：中方增購美國農產品，美方則放寬華為禁令。

中方或會以眼還眼

繼8月1日美國威脅開徵新關稅，這筆交易也於早前告吹。8月9日，特朗普表示美國不會再與華為做生意。事隔幾日，兩國議定重啟談判，美方亦相應暫緩加稅要脅，而解禁華為正是測試華府誠意的試金石。

所謂重啟談判，意指雙方重回上一輪磋商的起點，至少都要是對等攻勢下再度商議。如果任由一方任意擺弄，不斷加碼咄咄迫人，更恐嚇對方不得「對等還擊」，這樣談下去又有甚麼意思呢？封殺華為是一項本來不應該出現的議題，美方想談下去但又要佔盡便宜，似乎最終難以魚與熊掌兼得。

封殺令的緩衝死線即將屆滿，最理想是中美兩國已有共識，華府按關稅戰先例，延長寬限期以表誠意。假如美國堅持要多打一張牌，屆時也不能怪責北京建立自家「實體清單」，精準打擊個別美企，以其人之道還治其人之身。