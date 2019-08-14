【機場集會】《環時》斥為暴行辯解：這裏首先不是政治，而是良心

大批反修例示威者昨天（13日）再度聚集機場，期間多次圍堵並辱罵和毆打內地官媒《環球時報》記者付國豪。 《環球時報》今天（14日）發表社論，強烈譴責香港激進示威者對內地人以任何理由施加暴力，又強調不應為針對付國豪的暴行開脱、辯解，「這裏首先不是政治，而是良心。」

付國豪出院，接受傳媒訪問。（微博）

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批激進示威者侵犯人權

文章稱，保障記者人身安全，不對他們施加任何傷害，是文明社會應當恪守的基本道德原則。激進示威者將暴力衝動針對一名傳媒工作者，是一種恥辱，既挑戰法律，又嚴重侵犯人權，同時還以極其惡劣的方式打擊香港國際金融中心及國際航運中心的地位。

文章又指，一些人隨後惡意編造付國豪「用刀捅人被示威者抓住」等謠言，甚至質疑付國豪的記者資格，試圖以此為對他施加暴力的行為開脱，有個別傳媒人和機構在幫助傳播、呼應這樣的強詞奪理。

記協提醒內地記者採訪時應展示記者證。（Facebook）

未帶記者證不是被圍攻理由

文章稱，傳媒和傳媒人有着各自的價值觀，這會影響他們看待香港局勢的立場，但反對對記者的人身實施暴力，以及反對對任何人非法施刑，這應當是超越不同立場和價值觀的全世界傳媒人的共同態度，「這一態度應當是純潔的，也是應當可以在香港時下這種紛亂局勢中能夠立刻甄別出來並加以堅持的。」

文章進一步指，不應以付國豪事發時未帶記者證為由圍攻他，呼籲傳媒人應一起捍衛記者安全採訪、不受人身傷害的權利，捍衛一個普通人不因受到某種懷疑而在一個激烈的現場被捆起來暴打的權利。「無論你們那裏在發生甚麼，彼此有甚麼深仇大恨，請不要傷害走到你們身邊的媒體記者。」

文章稱，《環球時報》反對香港發生的無休止的激進示威，但這不應當是其記者在示威現場比西方記者更不安全的理由。捍衛這一原則和權利不應當僅僅是環球時報的事情，呼籲其他傳媒參與譴責對環球時報記者施暴，「這不應對我們是一件奢侈的事情。」

《環時》總編胡錫進轉發社論指，軍閥混戰、種族屠殺、毒品氾濫的地方的暴徒「更有素質」。（微博）

胡錫進：幸虧世上一些暴徒「更有素質」

而《環球時報》總編輯胡錫進在微博轉發該文並稱，「幸虧世界上還有一些『更有素質』的暴徒，使得記者能夠去軍閥混戰、種族屠殺、毒品氾濫的地方採訪，並且平安歸來。如果世界各地的暴徒都與香港暴徒一個素質，各種戰地採訪和動盪事件的報道就要全關張了。」

（環球時報／微博）