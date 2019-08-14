安徽女子腦死亡後肝腎「被捐贈」　6醫護人員涉侮辱屍體罪被捕

安徽一名53歲女子去年受重傷入院，證實為腦死亡後，家屬經醫生勸說後同意進行器官捐贈，並獲得20萬元（人民幣）的「補助金」。 死者兒子其後發現所謂「器官捐贈」有造假情況，近日涉案的6名醫護人員以涉嫌侮辱屍體罪被捕。

李萍受傷後入住懷遠縣人民醫院。（《澎湃新聞》）

內媒報道指，2018年2月10日，53歲的李萍被患有精神分裂症的大兒子石某用斧頭砍傷，被送至蚌埠市的懷遠縣人民醫院救治。病歷資料記載，5日後李萍處於腦死亡狀態，自主呼吸消失，生命垂危，患者家屬表示理解，要求放棄治療，其後醫護人員將李萍送到江蘇省一家醫院，並宣布李萍臨床死亡，進行器官捐獻，李萍的肝臟和腎臟被摘取。

在器官摘取的前一天，李萍的丈夫和女兒在一張「中國人體器官捐獻登記表」上簽了名，但這張登記表上「登記單位」和「編號」一欄都未填寫，「印章」處也是空白，因此引起了李萍的小兒子石祥林的懷疑。其後石祥林到北京的中國人體器官捐獻管理中心查詢，結果顯示沒有李萍捐贈器官的紀錄。中國人體器官捐獻管理中心一份書面材料顯示，李萍的「器官捐贈」未通過正常渠道進行。

負責醫生給46萬「掩口費」以圖了事

負責李萍「器官捐贈」事宜的是懷遠縣人民醫院深切治療部主任楊素勛，事前楊素勛曾對李萍的女兒說，李萍「不行了」，就算搶救過來也是癱瘓在床，捐獻器官的話國家會補助20萬。其後李萍家屬確實收到20萬元匯款。懷遠縣紅十字會工作人員則表示，在內地，捐贈器官都是無償的，不可能補償幾十萬元。

石祥林向衛生行政部門舉報此事後，楊素勛曾通過中間人給了他46萬元的「掩口費」，但他隨即向調查人員說明此事。其後警方對此立案偵查，今年5月，6名醫護人員以涉嫌侮辱屍體罪遭拘捕，其中包括楊素勛，另外5人來自南京的醫院。

（《澎湃新聞》）