學者：中國或可稱為「超級發展中國家」　成南北聯繫的橋樑與紐帶

美國總統（Donald Trump）上月（7月）底要求世界貿易組織（WTO）改革，停止中國、香港、澳門、新加坡、韓國等國家或地區自稱為「發展中經濟體」。 中國人民大學國際事務研究所所長、重陽金融研究院高級研究員王義桅刊文表示，中國自我定位為發展中國家，世界稱中國為超級大國，或可稱為「超級發展中國家」，作為發達國家和發展中國家聯繫的橋樑與紐帶。

特朗普要求WTO停止將中國、新加坡等國家或地區列為「發展中經濟體」。（資料圖片）

文章以〈中國為何堅持發展中國家定位〉為題，稱中國究竟是不是發展中國家，需要跳出貿易戰、WTO改革和美國視角來看。而中國「發展中國家」並非自封，而是獲得世界銀行、世貿組織等聯合國相關機構認可。

文章說，當今世界處於百年未有之大變局，對發展中國家身份的理解，要放在時代背景來考慮，應該從「新三論」角度理解中國為何堅持發展中國家定位。第一是意識論，偉大復興是讓各國都能複興，而不光是自己復興，中國的外交原則從原來的不干涉內政到現在的強調國際責任，「我自己要富裕，也要別人跟著我一塊富裕。」

第二是責任論，堅持發展中國家定位是中國外交的底線，也是不忘初心。中國在定義發展中國家，而不需要美國來定義；正如中國在定義社會主義國家，不需要美國來定義一樣。發展中國家與貧困落後沒有必然聯繫，更多的是國際政治身份與定位，「我們永遠站在發展中國家這邊。」

第三是命運論，發展中國家過去有著共同或類似的遭遇，它們都曾為殖民地或半殖民地，今天它們具有共同的任務與願望，那就是改革全球治理結構和國際秩序，使之更體現發展中國家權益，未來還越來越體現為共同命運。因而堅持中國作為發展中國家定位，是構建人類命運共同體的內在要求。

文章稱，中國定位自己為發展中國家，關鍵是「發展中」，證明「仍有發展潛力」。（視覺中國）

文末總結道，發展中國家既有客觀性，又具有主觀性。中國定位自己為發展中國家，不是謙虛，更不是虛偽，而是證明仍有發展潛力，關鍵詞是「發展中」，而非「簡單的發展」。現在中國自我定位為發展中國家，世界稱中國為超級大國，或可稱為「超級發展中國家」，成為發達國家和發展中國家聯繫的橋樑與紐帶，正如「一帶一路」既是南南合作，也是南北合作——開發第三方市場。而中國的多重身份及包容性文化，不是中國參與國際合作的障礙，反而是優勢，是改革現行全球治理結構和國際秩序的希望。

（環球網）