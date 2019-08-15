【逃犯條例】新聞聯播：港暴徒是老鼠屎　秋後的螞蚱折騰也徒勞

香港反修例衝突愈演愈烈，內地官媒近期也火力全開，猛烈抨擊。《環球時報》記者付國豪在機場遇襲後，央視周三（14日）晚間的《新聞聯播》播發「央視快評」（下稱「快評」），以慷慨激昂的語調批評香港暴徒「突破法治底線、道德底線、人性底線」，形容他們是「老鼠屎」、「秋後的螞蚱」，又指要以更有力的行動止暴制亂。

8月13日，香港機場有內地人被懷疑身份，遭示威者用索帶綁手。（曾梓洋攝）

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快評指出，香港極端暴力行動持續蔓延，正在將香港推向沉淪的邊緣。8月13日下午起，大批示威者在機場集結，癱瘓機場運作，嚴重影響出入境旅客。14日凌晨，更是在眾目睽睽之下，突破法治底線、道德底線、人性底線，悍然毆打記者和旅客。「香港各界對此暴行紛紛予以嚴厲的譴責，呼籲警方嚴正追究，將涉案者繩之以法，堅決剔除這些天怒人怨的『老鼠屎』。」

快評續指，在一次次觸目驚心的暴力事件後，口罩已經遮不住這夥極端暴力分子的無恥嘴臉。「舉世震驚的暴行，讓善良的人們看清極端暴力分子的兇殘與無恥。自作孽不可活，等待這些暴徒的必將是法律之劍。」

快評又提及，香港警隊作為維護香港社會治安的支柱和守住社會穩定的屏障，過去兩個多月以來，「在止暴制亂一線表現出的專業克制、做出的重要貢獻有目共睹，贏得香港主流社會的廣泛肯定和崇高敬意」，要以更加堅定的態度、更加有力的行動支持香港警方對暴力犯罪行徑果斷執法，將所有暴徒緝拿歸案，支持司法機構嚴正司法，維護法治尊嚴，讓暴徒受到法律的嚴懲。

快評最後強調，亂港暴徒是秋後的螞蚱，再折騰也是徒勞，正義的力量該出手時決不會手軟。止暴制亂刻不容緩，此刻需要所有關心香港前途的人都勇敢地站出來，向一切犯罪行為說不，向一切暴力分子說不，讓暴力分子成為過街老鼠。

（央視）