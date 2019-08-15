【台海局勢系列】台灣學者：蔡英文憑甚麼擔當台灣的「守護神」？

從取消自由行到拒絕金馬獎，如果說習近平在《告台灣同胞書》40周年之際還將武統當做一個不得已的選項，那麼當台灣深度捲入香港風波中並不惜扮演幕後操作者的角色時，這一選項的可能性已經急速飆升，不再只是紙上談兵。圍繞目前的兩岸局勢，《香港01》採訪了兩岸三地知名學者，由他們來深度解讀。 此為系列訪談第五篇，訪談對象為淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、中華戰略前瞻協會理事長李大中。此為下篇。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、中華戰略前瞻協會理事長李大中。（中華戰略前瞻協會Facebook）

香港01：如果2020年蔡英文連任的話，感覺她可能把台灣推向非常危險的境地，你覺得最糟糕的情況會是甚麼？兩岸真的可能地動山搖嗎？

李大中：我覺得如果2020蔡英文選勝，可能有很多原因，但她歸因於，第一個她改革成功了，第二個她會認為她的這種對外路線，選民給她的一種肯定，或者給她再一次的認可，她會更明確做她想做的事情。她在第一任期一開始說要做維持現狀，還拋出一些善意，假設她再次連任成功的話，第二任期未必會把這些東西再那麼琅琅上口了，她覺得可能沒有這樣的必要性。

假設明年11月美國的選舉，最後又是特朗普連任的話，對蔡英文而言，後面的信心可能會更加強化。因為假設明年美國不是特朗普繼續連任，而是拜登（Joe Biden）或者其他任何民主黨的候選人當總統的話，我覺得即便美中的競爭還是一樣的，但是對台灣支持的程度，或者表面上這種支持的力道，不會像特朗普那麼強大的。所以我覺得假設蔡英文再連任的話，她會視之為一種兩岸路線上的勝利，或者親美政策的勝利，在內政上會說改革成功，老百姓願意再給她四年，所以未來這四年她的空間就非常大了。假設再加上明年特朗普又選上的話，我覺得變數就很大了，就要看未來的發展。

李大中認為，若美國總統特朗普明年大選連任，對蔡英文而言，後面的信心可能會更加強化。（台灣總統府供圖）

香港01：從一個旁觀者的角度看，美國其實對台灣並不是真心實意的，只是把台灣當做對抗中國的一個籌碼和棋子，而且這個棋子隨時可以成為一個棄子，隨時可以把台灣賣掉。

再看台灣，民進黨也好，蔡英文也好，也知道美國這套心思，但是為了在中美之間繼續下去，也只能這樣全面倒向美國，如果一旦兩岸之間發生一些不愉快，甚至戰爭，民進黨真的相信美國會出手幫台灣嗎？

李大中：民進黨也很清楚，目前特朗普對台的相對友善，那麼多的友台法案，基本上也有些工具性的操作，他當然對台灣的支持程度可能比過去大一些些，但是很多對台灣的政策、台美關係，還是臣服於美中關係的大局，所以民進黨也知道，有這種政治籌碼的性質在裏面，我覺得他們也沒有那麼完全天真，但是國民黨是看得非常清楚，我覺得民進黨真正的操盤者，也很清楚，只不過整個大的氛圍，你看國會的講話，美國政府官員國安會、國務院、國防部對中國大陸不假辭色，還有對台灣的大的作為。但是我們也知道，這是一盤局，台灣很多時候是被當成籌碼，也非常清楚，國民黨更是心知肚明。但是對於民進黨的支持者，假設是非常有高度理想性，或者比較獨派的，就認為是大好時機，還欲拒還迎甚麼呢？大方地向美國那邊倒就對了。但是對我們來說，沒有那麼單純。

蔡英文（右3）過境美國期間，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）（右2）到專機上迎接蔡英文。（中央社）

香港01：關於香港「反修例」，蔡英文一直想吃「豆腐」，而且也已經吃了不少，但蔡英文卻忽略了一點，中國有句俗話是「心急吃不了熱豆腐」，何況香港這塊豆腐目前還是塊「毒豆腐」。而且為了吃這塊「豆腐」，蔡英文甚至不惜賭上台灣的前途。12日，蔡英文在Facebook上說，「我跟大家保證，只要有我在，不用擔心台灣變成第二個香港。」蔡英文的這個「自信」從何而來？

李大中：台灣在香港「反修例」事件的一個角色，或者在後面很明確的提供甚麼資源，我覺得比較難說。但是就民進黨而言，包括蔡英文的講話，她會刻意去凸顯香港，就是說台灣的未來絕對不能是今日的香港，她會把香港的事件聯繫到台灣的總統大選，所以我會說這個事情對國民黨還是比較不利的，韓國瑜講「一國兩制」講得那麼激動的原因，其實跟選舉也是有密切的相關，他要加倍他的力道。

因為很坦白說，習近平在今年年初講的「一國兩制」台灣方案，但對於「一國兩制」，多數的台灣民意基本上還不能接受，至少在目前的時間點，把「九二共識」、「一國兩制」，還有這次香港的「反修例」事件，再加上明年一月份的總統大選，做個巧妙的連接，對於國民黨而言，一定會反擊，會澄清，但是相對而言，會處於比較守勢，站在防守的角度，很難在這個領域裏面發揮強大的攻勢，主要是因為香港的事件。

我不知道台灣一般對這個事件的關心程度是多少，但是它至少能夠凝聚民進黨的支持者，那些過去可能不願意投票的人，這一次他必須投，因為這是一戰，剛剛講是獨或不獨，其實對民進黨的傳統支持者是保台灣主權。

香港反對《逃犯條例》修訂的示威活動持續逾兩個月，蔡英文就此曾表態稱，只要有她在，「不用擔心台灣變成第二個香港」。（高仲明攝）

香港01：台灣從這次香港「反修例」也得出一些「結論」，覺得「一國兩制」在香港實踐成這樣子了，習近平提出的「一國兩制」的台灣方案，台灣是絕對不會要的，「一國兩制」已經失敗了。你覺得「一國兩制」在香港的實踐對於「一國兩制」的台灣方案，提供了怎樣的借鑑？

李大中：台灣會有部分的民意是關心在香港執行的狀況，可能同情的比例還是比較高的。

香港01：台灣學界有關於「一國兩制」台灣方案的一些具體的討論嗎？

李大中：目前並沒有，大概都還是在大陸主動開的會議，或是一些座談、論壇會討論到這些，在台灣本地的學界基本上還是非常小眾的，或者說還並不是那麼學術性的東西，你說座談、論壇可能會，但是比較學術性質的目前還沒有。

「一國兩制」在台灣基本上大部分民意聽到還會有點反對的，「一國兩制」對台灣來說接受度並不高。再加上這次「反修例」事件，我覺得會讓過去對這個議題不那麼有信心的人會重新再從媒體的報道下去理解一下香港的狀況。從1997年到現在，不過20多年的時間，「反修例」事件很多人會詮釋成，看似是「反修例」，基本上裏面有「反中」的成分，為甚麼有「反中」的成分？可能有很多不同的解釋，可能有人歸咎於過去的英國殖民時期、海外勢力的介入，但也會有不少比例的台灣人會認為，是不是在執行「一國兩制」的過程當中有一些失當，或者有一些不夠好的地方，才會讓今天這一件事情整個燒起來，烽火燎原，一發不可收拾，背後還有很複雜的因素。