【逃犯條例】中國再駁聯合國人權專員：偏袒暴力分子　干涉內政

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）在8月13日發表聲明，稱有確切證據證明，香港警方違反指引在擁擠、密閉的區域內發射催淚彈，增加示威者嚴重受傷甚至死亡風險。她促請港府徹查。 對此，中國駐日內瓦代表團再次出言反駁，稱其言論偏袒縱容暴力分子，干涉中國內政。同時重申，支持香港警方果斷執法，止暴制亂，依法懲治暴力犯罪分子。

8月11日，有警員在葵芳站內發射催淚彈。（資料圖片）

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中國駐日內瓦代表團發言人表示，聯合國人權事務高級專員涉港言論罔顧事實，偏袒縱容暴力分子，干涉中國內政，中方提出嚴正交涉。敦促人權高專辦公室恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，停止以任何形式干涉香港事務，停止發表不負責任的錯誤言論。

發言人又道，近來在香港發生的遊行示威活動已經演化為極端暴力違法行為，特別是暴徒屢屢用危險工具攻擊警員，已經構成嚴重暴力犯罪，是對香港法治和社會秩序的粗暴踐踏，對市民生命安全的嚴重威脅，對香港繁榮穩定的嚴重挑戰，任何一個負責任的政府都絕不會坐視不理。「我們堅決支持香港特區政府依法施政，支持香港警方果斷執法，止暴制亂，依法懲治暴力犯罪分子。」

值得一提的是，駐日內瓦代表團早先亦曾發聲明發駁，稱聯合國人權事務高級專員罔顧事實，介入香港事務和中國內政，向暴力違法份子發出錯誤訊息；又引述港澳辦形容香港出現「恐怖主義」苗頭，稱香港問題與人權無關。