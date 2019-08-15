國家統計局前局長王保安受賄細節：企業出資逾300萬找代孕生兩子

國家統計局前局長王保安在2016年1月被通報受查，最終因受賄超過1.53億元（人民幣．下同），被河北張家口中院一審判處無期徒刑。 內地傳媒近日披露王保安的受賄細節，其中更有接受企業為其出資346.45萬元找代孕，最終如願擁有兩個兒子。

據報道，中國裁判文書網公開「海特電子集團有限公司」、「山東神工海特電子科技有限公司」的一審刑事判決書，罪名是單位行賄罪，實際控制人關成善犯單位行賄罪，被判處一年半，緩刑兩年。

王保安的受賄細節，其中更有接受企業為其出資346.45萬元找代孕，最終如願擁有兩個兒子。（資料圖片）

判決書指，2011年，關成善夥同女友彭某在海特電子集團向國家發改委申報「高性能鋰離子動力電池用磷酸鐵鋰正極材料」項目過程中，為獲得國家批准，請託時任國家財政部部長助理王保安向國家發改委產業司司長打招呼，從而獲得3316萬元國家財政補貼；2012年，關成善夥同彭某在其實際控制的山東神工海特電子科技向國家財政部、工業和信息化部、科技部申報年產5億元「Ah車用磷酸鐵鋰動力電池」項目過程中，請託時任國家財政部副部長王保安提供幫助，從而獲得1.5億元國家新能源汽車產業技術創新工程獎勵資金，實際撥付到位6000萬元。

報道指，王保安在《央視》的反貪腐節目中，親口交待在2011年及2012年，協助關成善、彭某順利得到國家補貼。王保安願意提供幫忙的其中一個理由，就是對方察覺到他曾多次流露出沒有兒子的遺憾，「為了感謝我，抓住我想要兒子的心理，投我所好就提出要給我用代孕生子的方式生個兒子，我同意了。」，不過王保安在第二個兒子出生後僅一週就落馬。

王保安在《央視》的反貪腐節目中交待細節。（影片截圖）

此外，報道又披露王保安會利用權力為商人辦事情、批項目，商人則會回贈豪宅、豪車等厚禮表心意。為逃避檢查，王保安從不將該些豪宅、豪車登記名下。在王保安收受的豪宅中，其中有一幢豪宅是位於北京海淀區玉淵潭公園北岸，東側緊鄰釣魚台國賓館，面積達318平方米，買樓、裝修總費用近5000萬元。

報道更指，王保安的為官之道是「影響力學」，利用自己的影響力構築一個「王氏家族」。王保安的二弟及三弟從政，四弟經商。王保安會為提拔二弟及三弟而向當地幹部打招呼，會為四弟謀取巨額利益。例如當四弟經商需要一筆信用貸款，王保安就會直接知會當地的幹部「老兄他掂量吧」。四弟後來拖欠貸款利息不還，王保安就推脱得一乾二淨。

王保安於2017年5月在河北張家口中院被一審判決，罪狀是「利用職務便利，或者利用其職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位和個人在彩票銷售、貸款申請、項目審批、土地開發以及工作招錄、職務調整等事項上提供幫助，非法收受他人財物」，判處無期徒刑。

（每經網）