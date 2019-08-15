習近平《求是》刊文：著力解決農村「兩不愁三保障」突出問題

據新華社報道，中共黨刊《求是》16日（星期五）將發表國家主席習近平的重要文章《在解決「兩不愁三保障」突出問題座談會上的講話》。 文章強調，脱貧攻堅戰進入關鍵階段，各地區各部門務必高度重視，著力解決農村貧困人口「兩不愁三保障」突出問題，紮實做好今明兩年脱貧攻堅工作，如期全面打贏脱貧攻堅戰，如期全面建成小康社會。

中共提出要打贏脱貧攻堅戰，在2020年實現「兩不愁三保障」，並在同年全面建成小康社會，消除「絕對貧困」。（視覺中國）

中共提出要打贏脱貧攻堅戰，在2020年實現農村貧困人口不愁吃、不愁穿，義務教育、基本醫療和住房安全有保障（「兩不愁三保障」），並在同年全面建成小康社會，消除「絕對貧困」。

習近平的文章指出，到2020年穩定實現農村貧困人口「兩不愁三保障」，是貧困人口脱貧的基本要求和核心指標，直接關係攻堅戰質量。總的看，「兩不愁」基本解決了，「三保障」還存在不少薄弱環節。要加大工作力度，拿出過硬舉措和辦法，確保如期完成任務。

文章指出，脱貧攻堅戰進入關鍵階段，打法要同初期的全面部署、中期的全面推進有所區別，最要緊的是防止鬆懈、防止滑坡。一要強化責任落實；二要攻克堅中之堅；三要認真整改問題；四要提高脱貧質量；五要穩定脱貧攻堅政策；六要切實改進作風。

（新華社）