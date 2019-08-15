【逃犯條例】外交部回應特朗普：港事務純屬內政　促「說到做到」

美國總統特朗普14日（星期三）在Twitter發文稱，中國想達成貿易協議，但他希望中國先以人道方式應對香港問題，又提議就香港問題與國家主席習近平會面。 中國外交部15日（星期四）回應稱，香港事務純屬中國內政。特朗普此前曾表示「香港是中國的一部分，他們必須自己解決，不需要建議」，中方希望美方說到做到。

特朗普在Twitter發文稱，中國想達成貿易協議，但他希望中國先以人道方式應對香港問題，又提議就香港問題與習近平會面。（資料圖片）

特朗普稱，中國透過將人民幣貶值和「傾注」資金進入其系統來抵消關税，不論美國是否在9月對中國開徵新關税，對美國消費者而言都會很好，但短暫延至12月會帶來許多好處。他又指，中國數百萬就業職位正在流失至其他國家，數以千計的公司正離開中國。

特朗普的帖文還提及香港，他說：「當然中國想達成協議，且讓他們首先以人道方式處理香港（問題）。」特朗普又說：「我完全沒有疑問，習主席希望盡快以人道方式解決香港的問題，他可以做得到。個人會面？」言論顯示他提議就香港問題與習近平會面。

外交部：冀通過對話磋商解決貿易問題

中國外交部發言人華春瑩回應稱，香港事務純屬中國內政。中方注意到，特朗普此前也曾表示，「香港是中國的一部分，他們必須自己解決，不需要建議」，中方希望美方說到做到。

華春瑩又指，中方對中美經貿磋商的立場是一貫和明確的。中方希望美方與中方相向而行，落實兩國元首大阪會晤共識，在平等和相互尊重的基礎上，通過對話磋商找到彼此都能接受的解決辦法。關於中美高層交往，中美元首一直通過會晤、通話、通信等方式保持著溝通。

（央視新聞）