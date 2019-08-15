央媒發長文痛批黎智英　指其是「從佔中到騷亂的黑手」

央視新聞客戶端14日發表了題為《禍港黎智英，從「佔中」到「騷亂」的黑手》的文章（以下簡稱「文章」），批評壹傳媒創始人黎智英是「民族敗類」，「為一己私利甘願充當外國勢力反中亂港的政治工具」。 值得注意的是，雖然早前新華社曾發文批判黎智英李柱銘等，但本次是中央級媒體首次發長文針對黎智英個人進行如此措辭嚴厲的批評。

文章稱，黎智英、陳日君、陳方安生及李柱銘是「禍港四人幫」，文章稱黎智英是「四人中最為活躍的分子」。

文章稱黎智英是佔中的「大金主和幕後操手」。文章指，黎智英2012-2014年間共「向九個反對派政治組織及14名人士提供了4080萬元的政治黑金」，而壹傳媒期刊還曾免費給佔中刊發廣告，資助佔中在其他媒體刊登廣告。

文章引述大公報的報導，稱戴耀廷等人借用「香港民主發展網絡的滙豐戶口用於佔中，至2015年8月存款約1100萬元，但收支帳目從未公開」，文章又說，後來發現佔中戶口有兩個帳號，其中一個已停止運作，但款項去向成謎；而另一帳號仍然在運作，戶口持有人是黎智英助手Mark Simon。

文章稱黎智英資助陳日君、陳方安生及李柱銘等，並稱2012-2014年間陳日君等人總計收款980萬元。

黎智英早前會晤美國副總統彭斯。（Twitter）

稱黎資助佔中播下「港獨」種子

據文章又引述台灣《中國時報》報導，稱朱耀明及鄭宇碩、李卓人2013年曾前往台灣會見民進黨前主席施明德，為佔中「取經」，而為這一會面牽線搭橋的是黎智英。文章稱黎智英願為會面向施明德提供20萬元現金，又稱施明德與范可欽曾指導黎智英如何博取支持，保持運動曝光率和新鮮感等。

文章稱，佔中不僅造成上百億港元的經濟損失，更嚴重的是造成社會撕裂，並埋下「港獨」的種子。

文章指，越來越多證據顯示，佔中是亂港派與境外反華勢力以所謂「真普選」為由頭，精心策動的一場「顏色革命」。

文章又引述東網消息，稱7月27日遊行時候，黎智英與多名香港民主黨人士，在元朗出現；而8月3日，旺角遊行示威時，黎智英、李柱銘等被發現在當晚密會外籍男士。

黎智英見美國國家安全顧問博爾頓。（網絡圖片）

指黎是「英美在香港的代理人」

文章又提及黎智英和西方的聯繫，特別提及今年7月份，黎智英就在《紐約時報》上刊文 「發佈反中言論，甚至還給美國人支招對付中國！」據了解，黎智英在文章中對西方社會呼籲，不應把針對中國的目標放眼在貿易上，西方與中國真正的戰場是「價值觀」。

7月9日，黎智英曾在美國「保衛民主」基金會的一個會議上曾表示，香港民眾 「正在犧牲我們的自由、生命以及我們所擁有的一切，站在前線為你們而戰。難道你們不應當支持我們嗎？」對此，文章說，這是「公然發表漢奸言論」。

文章強調，從2003年開始，黎智英多次為美國政黨提供捐款，「說黎智英是美英在港的『代理人』，一點也不為過」。

文章提及，黎智英今年7月曾前往美國會見了美國副總統彭斯，國務卿蓬佩奧以及多位共和黨參議員，文章指黎智英「並沒有一官半職，卻能見到一系列這麼高級別官員，更是不尋常」。

文章還稱，多次在黎智英的黑手操作中扮演重要角色的Mark Simon，也是一名美國人，而且是一名前美國情報人員。

外交部駐港公署早前斥責黎智英見美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧。（外交部駐港特派員公署網站）

文章又引述《大公報》稱，黎智英一家8口，除了尚未成年的小兒子，其餘7人均持有英國護照，稱「黎智英早已做好準備，一旦香港亂了，隨時有出走的後招」。

文章此後又回顧了黎智英早年經歷，引述歌手譚詠麟的微博說：「自從此人（黎智英）的集團（壹傳媒集團）出現在香港後，我認識的香港已變得不是我們從前認識的了！」

文章稱，在黎智英的眼中，「嘩眾取寵」的重要性遠超過「實事求是」。

文章指黎智英「數典忘祖、挾洋自重，走上了煽動青年、禍害香港的邪路」，文章最後說：「暑去涼來，秋後的「螞蚱」黎智英到底還能蹦多久？」

此前，新華社8月13日曾發表署名文章，指「激進暴力分子」是由反中亂港勢力幕後操縱。

文章又點名斥前政務司司長陳方安生、民主黨創黨成員李柱銘、壹傳媒黎智英是「禍港亂港頭目」，甘當外部勢力幹預香港的馬前卒，是「其行可恥、其心當誅、其罪當懲」。