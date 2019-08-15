【逃犯條例】環時總編胡錫進：華盛頓休想就香港問題恫嚇中國

美國總統特朗普及多位美國官員近期頻頻就香港局勢發表看法，對此環球時報總編輯胡錫進今天（15日）發表評論文章指出：華盛頓休想就香港問題恫嚇中國。

文章指出華盛頓近來不斷增加在香港問題上發聲，粗暴干涉中國內政。眾議長佩洛西狂妄地要求香港特首和立法會接受極端反對派提出的條件，國家安全顧問博爾頓星期三還威脅說，美國記得1989年發生的事情，北京如果在香港平暴「將是一個巨大的錯誤」。美國政客如此赤裸裸地對中國指手畫腳，他們顯然搞錯了自己生活在什麼時代。

胡錫進認為，華盛頓有能力忽悠香港的激進示威者，煽動他們的情緒，參與策動那裡的「顏色革命」。但是華盛頓根本沒有能力影響北京圍繞香港局勢的態度，他們自己最清楚，他們針對北京的所有叫囂都是在裝腔作勢。

特朗普8月14日在Twitter發文稱，押後對部分中國商品加徵關税幫助了中國，而中國想與美國達成貿易協議，首先應人道地處理香港問題。（截圖）

文章指出特朗普星期三的推特有把貿易談判和香港問題掛鈎的意思，或者說他們這方面的意願很微弱。而且現實是，他們即使想做這種掛鈎也沒有用。在美國發動貿易戰並向中國施加了絕大部分經濟壓力之後，華盛頓手裡已經沒有額外對中國實施經濟制裁的牌了。現在美方所有對中國的制裁威脅都是空洞的嘶喊。

文章認為北京還沒有做出立即採取斷然行動在香港平息暴亂的決定，然而北京手裡顯然有這個選項。中國內地武警部隊在深圳的集結向香港的暴亂分子們發出了清晰警告，如果香港通過自己的力量確實無法恢復法治秩序，香港的騷亂變本加厲，那麼中央根據基本法直接採取措施就將不可避免。北京在考慮行動還是不行動時，華盛頓和西方的態度肯定不在考慮的前幾項中。

法新社指，今早在深圳灣體育中心有數千名中國軍人進行演習。（法新社圖片）

文章指出美國方面現在巴不得把香港搞亂，把香港當成與中國戰略博弈的新籌碼。他們現在只會在香港問題上出壞招，幹壞事，怎麼對中國不利怎麼來，這已是中國社會對美國態度的總體判斷。

在香港問題上對中國充滿惡意，它能給香港局勢搗亂，卻又奈何北京不得，美方在這種情況下既取信不了中國，又嚇唬不了中國，它對香港事務頻繁表態就形成政治上的泡沫。華盛頓除了能繼續搞破壞，蠱惑香港激進示威者，它做不到自己在香港問題上的角色擴展，一句話：它影響不了北京。

文章強調香港的事情成為不了1989年北京政治風波的翻版。香港是個很小的社會，極端反對派在西方支持下已經把自己的動員能力用到了極限。他們的抗議活動是沒有承受決定性打擊的後勁的，他們在最高峰時也沒有做到將整個香港社會裹挾到對抗行動中去。他們不堪一擊，根本對抗不了國家的意志。如果面對國家的斷然行動，他們將是一群會作鳥獸散的膽小鬼。華盛頓休要拿30年前的情況恐嚇中國。中國比那時強大且成熟得多，駕馭複雜事態的能力也早已不可同日而語。

15日為禁制令實施第二日，機場未見有示威者留守，一號客運大樓內仍有攜帶頭盔的軍裝警員巡視。（黃偉崙攝）

文章最後指出香港需要恢復秩序，長期動盪下去，動輒連機場都要關閉，這是全體市民的噩夢。美西方一邊鼓動香港極端反對派，一邊警告北京不得干預，提前給國家在不得已情況下恢復香港秩序貼上「鎮壓」的標籤，他們這樣做是極其陰險惡毒的。希望香港社會認清華盛頓試圖污損東方之珠的惡意，積極實現由特區政府領導民眾對城市法治秩序的重建，那樣的局面將是最理想的。