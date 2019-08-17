【逃犯條例】羅冠聰赴美進修　官媒稱「抽身而退樂陶陶」

8月14日，香港眾志前立法會議員羅冠聰於facebook專頁透露，已抵達紐約，將前往耶魯大學進修，並表示無數在海外的香港人在不同位置、崗位上依然可以找到貢獻香港的位置，「為整個城市的未來出一分力」。 羅冠聰出國進修一事引起了內地媒體關注，《人民日報》在微博發文稱，「他抽身而退樂陶陶，你鬼迷心竅當炮灰」。

內地媒體《觀察者網》稱，「這是目前為止第四位被曝出出國留學的『港獨頭目』」。《觀察者網》將羅冠聰、梁天琦、周永康及黃台仰均以「港獨頭目」稱呼之。

早前中通社報道稱，梁天琦曾赴美國的哈佛大學，周永康進了英國的倫敦政治經濟學院，黃台仰進了英國的牛津大學。

人民日報微博。

據了解，梁天琦2017年曾赴美國的哈佛大學擔任研究員；周永康曾赴倫敦政治經濟學院（LSE）攻讀城市設計及社會科學碩士，已經畢業；黃台仰曾表示被錄取英國牛津大學錄取修讀兩年制哲學證書課程。

《人民日報》就此事發微博，稱香港不要再受蠱惑，內容為：「他遊學，你遊行；他抽身而退樂陶陶，你鬼迷心竅當炮灰。誰贏誰輸，一看便知。年輕人，該清醒了！亂港分子把你們當工具，請擦亮眼睛，認清面目，莫再隨之起舞，不再供其驅使。止暴制亂、守護香港，才是真正對自己負責。」