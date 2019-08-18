【逃犯條例】歐加聲明籲各方對話　中國駐歐盟使團：外國無權干涉

歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼（Federica Mogherini）、加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）昨日（17日）發布聯合聲明，針對香港出現暴力事件呼籲各方克制，進行包容性對話，但強調應繼續維護香港和平集會自由及自治。 對此，中國駐歐盟使團發表回應稱，香港實行「一國兩制」依據的是憲法和基本法，而非國際法。香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織都無權干涉。

反修例引發的風波持續。中國駐歐盟使團發言人表示，香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織都無權干涉。（資料圖片）

莫蓋里尼與方慧蘭在聯合聲明中指，過去2個月有大批香港民眾行使集會自由的基本權利，但也有一些不能接受的暴力事件，存在暴力升級及進一步不穩定的風險，強調此時至關重要的是克制及拒絕暴力，並推進包括相關各方的廣泛及包容性對話。

聲明並強調，必須維護基於基本法及國際協議所賦予的香港和平集會等基本自由，以及一國兩制框架下的香港高度自治。

教協於17日發起以「守護下一代，為良知發聲」為主題的教育界遊行集會。（林若勤攝）

中國駐歐盟使團：「一國兩制」非依據國際法

中國駐歐盟使團對此回應稱，連日來，在香港發生的示威遊行活動已經演化為極端暴力行為。這些行為嚴重危害香港社會的安全秩序、香港市民的生命財產和正常生活，嚴重挑戰一國兩制底線，應予嚴厲譴責，必須依法嚴懲。面對如此嚴重的暴力違法罪行，任何一個負責任的政府都絕不會坐視不理。

使團又指，香港實行「一國兩制」依據的是中華人民共和國憲法和香港特別行政區基本法，「不是甚麼國際法」。自回歸以來，香港市民享有前所未有的權利和自由，「這是有目共睹的事實」。中央政府將繼續堅定不移貫徹一國兩制方針，維護香港長期繁榮穩定。

使團續指，歐方不顧中方反對，再三插手香港事務、干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，再次敦促歐方恪守國際法和國際關係基本準則，切實尊重中國主權，立即停止干涉香港事務和中國內政，不要因此損害中歐關係健康穩定發展。

（綜合報道）