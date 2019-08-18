【逃犯條例】「帝吧出征」獲官方認證？　央視：愛國網友守護赤誠

以發起集體性網絡「洗版」而聞名的內地網軍「帝吧」，昨日（17日）再次發起大規模行動，到Twitter、Facebook、境外新聞網站等以愛國文宣圖片、言論「洗版」。 與此前的行動不同的是，這次「帝吧出征」獲內地官媒等正面評價，更形容為「愛國青年網絡出征」、「愛國網友守護赤誠」。

「帝吧」昨晚再次發起「出征」行動。（微博）

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昨日（17日）下午，「帝吧」在官方微博發布「出征檄文」，稱要以「愛國、理性、文明、求真」為宗旨，發起「力撐港sir，護我中華」的「愛國青年網絡出征」行動，提出「止暴制亂、恢復秩序、嚴懲暴徒、打擊違法及公正報道」五大訴求，並於當晚7點正式行動，到各大起外新聞網站及社交平台「洗版」。

但與之前的「出征」行動有別，這次「帝吧出征」獲共青團、央視、《環球時報》等正面提及。共青團官方微博「共青團中共」發文，稱「今晚，屬於#帝吧網友#」，帖文又附上「愛國青年網絡出征」的Hashtag。而本港議員何君堯，則在微博轉發「帝吧」較早前發出的「出征預告」，呼籲「兄弟姐妹們」加入，「以愛國情懷、理性態度、文明手法及求真精神，在輿論的天空，撥開烏雲見青天，還社會一片祥和清新。」

另一方面，中央政法委微信公眾號「長安劍」亦刊文寫道，「飯圈」和「帝吧」用共同的愛國之心守護中國每一寸領土，「如今面對港獨分子，陪完娃、做完家務，他們自發集結在網絡，再次出征，一樣的熱血，恍若昨日少年......他們用嬉笑怒罵，讓這個世界鬱鬱葱葱！」

共青團中央發文撐「帝吧」。（微博）

央視：億萬中國青年發聲守香港

央視則以「今天，請記住這群人」為題報道，稱「港獨分子賣國求榮，億萬中國青年看到眼裡，痛在心裡....面對港獨分子的侮辱與針對他們選擇——發聲！守香港，護阿中！」，形容「帝吧」面對港獨分子，他們自發集結在網絡，再次出征，「一樣熱血，恍若昨日少年，這場愛國網友的自發行動，獲得香港議員何君堯等支持，眾多網友紛紛聲援。」

央視報道又稱，他們（帝吧網軍）在境外社交平台的「#hongkong」，「#黑警」等話題內發言，給「正能量圖片」點贊，出征不久，多個平台已經變成「滿場中國紅」，接連攻陷「港獨」話題，「亂港分子」發起話題下的熱門貼，都是「滿滿的正能量」。

報道形容，這群平日「我行我素」的中國青年，用他們擅長的方式，守護著心中永遠不變的赤誠，敢愛，敢敞開雙臂擁抱所有心懷善意的人，敢恨，敢挺身而出對抗那些毫無底線的人，「他們是非分明，進退有度，為更美好的明天而努力奮鬥。」

「帝吧」上月底亦曾嘗試發動大規模「出征」行動，最終卻以失敗告終。（微博）

官媒「出師未捷身先死」言論曾被指暗嘲

但值得一提的是，「帝吧」上月底亦曾嘗試發動大規模「出征」行動，最終卻以失敗告終，多名主要人員其後被極速起底，連銀行餘額﹑支付寶紀錄，甚至高考分數都起得一乾二淨。

此後，官媒《人民日報》海外版旗下微博「俠客島」就事件發文稱「出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟」，卻附有一個「笑到喊」的表情符號，乃至「廣東共青團」的留言「淚滿襟，淚滿襟」，同樣亦附有「笑到喊」的表情符號，疑似暗諷「帝吧」的行動。

不少內地網民對此表示憤慨，認為「帝吧」行動出於愛國，官方不應幸災樂禍。而該號眼見羣情洶湧，最終決定撤回帖子，息事寧人。廣東共青團則在其官方微博上發文道歉，強調只是表達同情和遺憾。