【反暴力集會】人民日報：止暴制亂恢復秩序　香港才有未來

「守護香港大聯盟」昨日（17日）在添馬公園舉辦「反暴力 救香港」集會，大會稱有47.6萬人出席，警方稱有10.8萬人。 內地官媒《人民日報》今天（18日）刊文指，數十萬香港市民在集會上表達「亂夠了、停暴力、勿擾民、止破壞、守法治、阻撕裂、返正軌」七大訴求，擺在所有香港市民面前的選擇十分明確，就是止暴制亂、恢復秩序，只有這樣，香港才有未來。

建制派發起「反暴力 救香港」集會，大會播放一段《環球時報》記者付國豪的錄影片段。（林若勤攝）

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文章稱，和平穩定猶如陽光和空氣，受益而不覺，失之則難存。持續升級的非法集會和暴力衝擊，正嚴重動搖香港經濟民生根基，傷及的正是香港的核心價值和競爭力，損害的正是香港的光明前途和700多萬香港市民的福祉。

文章指出，無數事實證明，「利莫大於治，害莫大於亂。」 穩定是發展的重要前提，沒有和諧穩定的社會環境，一切都無從談起。發展經濟是香港的安身立命之本，也是解決香港各種問題的金鑰匙。香港經濟發展的深層次問題和諸多民生問題，都需要在「止暴制亂、恢復秩序」的前提下解決。

文章又指，人為製造對立、對抗，讓香港深陷社會紛爭的泥沼，會嚴重阻礙經濟社會發展，損害香港的整體利益。如果為了一己之私，用暴力劫持香港這樣的法治社會，迫使全體香港市民捲入政治紛爭，註定會事與願違，也必然遭受市民的唾棄和法律的嚴懲。

文章強調，要嚴懲暴力，止息紛爭，恢復理性。任何一個地方，都經不起反覆折騰，都經不起持續動盪。當前，特區政府正在想方設法穩定人心、提振信心，採取措施推動經濟發展、紓解民困。這迫切需要社會各界同聲同氣群策群力，香港的穩定和繁榮，需要愛國愛港者勠力同心共同維護。「不能再讓香港的繁榮穩定和經濟民生成為暴力的犧牲品，止暴制亂、恢復秩序，盡快回到穩定發展的正道，香港才有未來！」

（人民日報）