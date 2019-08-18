【貿易戰】新華社：中國抗擊美式霸凌　為有序全球發展環境而抗爭

美國總統特朗普月初宣布對中國3000億美元商品徵收10%的關税，不過，美國貿易代表辦公室8月13日公開聲明顯示，決定延遲對部分中國貨品類別加徵10%的關税，並將一些中國貨品剔除出10%的額外關税名單。 中國官媒《新華社》今天（18日）發表評論文章指，中國抗擊美國貿易霸凌、為公正有序的全球發展環境而抗爭，牽動世界人心。美國雖迫於國內經濟壓力刪減或推遲對部份商品加税，「但美方一些人出爾反爾、不斷施壓致使經貿摩擦升級的做法遭到了國際社會的一致譴責。」

美國總統特朗普8月2日宣布對中國3000億美元商品徵收10%的關税。（AP）

文章稱，去年7月以來，美方一些人公然違背貿易契約精神和國際規則，絲毫不顧對世界經濟和全球貿易秩序的衝擊，單方面挑起人類經濟史上規模最大的經貿摩擦，妄圖通過「極限施壓」迫使中國接受其無理要求，其霸凌氣焰之囂張，令世人震驚憤慨。

文章指出，作為世界第二大經濟體，中方以兩國共同利益和世界貿易秩序大局為重，始終秉持對貿易戰「不願打，不怕打，必要時不得不打並奉陪到底」的態度，為捍衛自身發展權益與核心利益進行有理有利有節的鬥爭，體現出強大的風險控制能力、抗擊貿易戰的定力耐力，和一個負責任大國應有的擔當。

文章續指，世人已清楚看到，美方一些人挑起對華經貿摩擦，其實質是一個霸權國家對一個發展中國家正當發展權的野蠻打壓。經貿摩擦嚴重衝擊世界經濟和多邊貿易體制，關乎所有國際成員發展利益，中國捍衛自身正當權益的同時，也是在維護以世貿組織為代表的多邊貿易體制，為公正有序的全球發展環境而抗爭。

萊特希澤（中）本身就反對追加3000億新關税。（Reuters）

指中國不只為一己而戰

文章又指，廣大發展中國家和新興市場國家通過參與經濟全球化，形成群體性崛起的態勢，推動國際秩序和分工體系朝着更加均衡的方向演進，而這是美國一些頑固的霸權主義者所不願意看到的。美國單方面挑起並不斷升級經貿摩擦，其根源在於美方一些人死守不公平不合理的全球分工和利益分配體系，企圖運用金融、貿易、政治和軍事等手段打壓發展中國家的正當發展權益，以鞏固其霸權地位。

文章稱，此時的中國不只為一己而戰。中國頂住美國貿易霸凌壓力，堅決捍衛合法權益，對於構建更加公平正義的國際經濟秩序、捍衛發展中國家的自主發展權具有深遠的歷史意義。

文章最後呼籲，經濟全球化是不可逆轉的時代大勢，發展中國家和新興市場國家群體性崛起，是經濟全球化發展的必然結果，試圖以保護主義、單邊主義人為隔斷業已高度整合的全球經濟體系已無可能，一味打壓遏制與獨佔只會適得其反。尊重並接納發展中成員更高層次的發展權訴求，以建設性態度合作規劃完善新一輪經濟全球化，共同做大全球發展的蛋糕，才是美國的理性選擇。

（新華社）