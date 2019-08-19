【818集會】環時：香港首現暴力退潮　突出因素是武警深圳集結

民陣周日（18日）於維園舉行「流水式」集會，大會公布有超過170萬人參與集會，警方數字為12.8萬人。整場活動大致和平，沒有爆發大型警民衝突。 官媒《環球時報》發表社評，稱香港首現「暴力退潮」，很突出的因素是武警在深圳集結，為香港暴力分子發出嚴正警告。但「極端反對派」總體上沒有收手的跡象，接下來兩周時間非常關鍵。

大會公布有超過170萬人參與集會。（資料圖片）

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社評以〈香港首現「暴力退潮」，會是局勢轉折點嗎？〉為題，稱這次集會的規模是近期最大的，但比之前兩次的最大示威規模「小了一大塊」，也沒有出現很嚴重的襲警行為，是連續多周暴力示威活動愈演愈烈之後首次出現示威中的「暴力退潮」。

文章指，香港局勢的大環境在發生變化，其中很突出的因素是內地武警部隊在深圳集結並且大練兵，被廣泛視為對香港暴力分子們發出「嚴正警告」。加上示威者之前連續兩天癱瘓機場，還發生《環球時報》記者付國豪被毆事件，在全球引起震動，對香港很多市民造成衝擊，極端反對派因此承受壓力。

文章認為，香港反暴力的聲音在增多，對暴力將對香港造成長期損害的擔心更在真實地增加。然而極端反對派總體上沒有收手的跡象。自稱「勇武派」的人數量不太大，但破壞力最強，也最頑固，他們中的死硬分子已經決心與國家為敵，對他們除了用法律手段強力制約，不能抱任何幻想。

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「暴力間歇」是「策略性調整」

文章續指，星期日的「暴力間歇」可以看成香港最極端的人迫於局勢的綜合壓力而採取「策略性調整」。他們接下來會開展新的動員，積蓄能量。民陣宣布8月31日再次舉行遊行，而全國人大常委會於2014年8月31日發布關於香港雙普選的聲明，香港極端反對派顯然寄希望於在那一天製造更大的示威聲勢。

文章結尾道，香港極端反對派想繼續興風作浪，以及他們仍然保持有很大的動員力也是真實的。接下來的不到兩周時間非常關鍵，香港的愛國愛港力量需要進一步行動起來，港府要有切實能夠起到溝通、舒緩民意作用的措施出台，國家也要對港府、警隊以及愛國愛港力量給予更堅實有效的支持。「我們決不可低估在香港爭取人心的複雜和難度。然而迎難而上，是這個實行『一國兩制』大國的唯一選擇。」