深圳建設「先行示範區」　中央政法委微信號：具有三個重大意義

中共中央、國務院印發關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見（以下稱「意見」），支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」。當中提及，此舉有利於更好實施粵港澳大灣區戰略，豐富「一國兩制」事業發展新實踐。 中央政法委微信公眾號「長安劍」刊文，稱深圳建設「先行示範區」具有三個重大意義，其中包括豐富「一國兩制」新實踐，為香港留下重要戰略對接點。

文章寫道，深圳的目標是成為「國際一線城市」。（視覺中國）

「長安劍」寫道，深圳的目標既不是「國內一線城市」，也不是「亞洲一線城市」，而是紐約、倫敦、巴黎、東京這樣的「國際一線城市」。而深圳又一次「先行一步」，具有三個重大意義。

意義一是「在新的歷史關口前，『殺出一條血路』」。文章稱，41年前改革開放，深圳成立經濟特區，無疑是中國在歷史上書寫的驚天一筆，「『摸著石頭過河』的智慧、『殺出一條血路』的闖勁，已經融入這個城市的DNA。」隨著改革開放進入深水區，中國再次走到了歷史關口，唯有勇於變革、勇於創新，永不僵化、永不停滯，才能贏得下個40年的勝利。中國再次需要一座「摸著石頭過河」的城、「殺出一條血路」的城，而深圳建設中國特色社會主義先行示範區，將再次為中國的發展開題破局。

文章稱，對比香港街頭「把香港推向粉身碎骨深淵」的「亂港暴行」，中央的每一個相關決策，都為香港留下重要的戰略對接點。（資料圖片）

為香港提供戰略對接點

意義二是「在粵港澳大灣區中，豐富『一國兩制』新實踐」。文章指，粵港澳大灣區的建設是深圳發展前行的重要機遇，而深圳的探索現行，更是大灣區各城市的重大利好。「一國兩制」在香港的實踐遇到很多新情況新問題，香港當前正處於發展的關鍵時期。一個繁榮的深圳和粵港澳大灣區，將提供龐大的消費市場、雄厚的產業基礎和眾多的就業機會、升學機會，與港澳深度融合，解決港澳尤其是香港當前的社會矛盾。

文章稱，特別是在就業和升學方面，通過開放更多就業領域，提供更多就業機會，吸納港澳各類居民到此就業、生活。對比香港街頭「把香港推向粉身碎骨深淵」的「亂港暴行」，中央的每一個相關決策，都為香港留下重要的戰略對接點，為香港發揮自身競爭力提供堅強的後盾。「歸根結底，香港與祖國內地的命運始終緊緊相連。」

文章表示，「先行示範」四個字，意味著這是中國未來發展的方向。圖為蓮塘口岸。（視覺中國）

「先行示範」意味中國發展方向

意義三是「在未來的道路上，中國的腳步堅定坦蕩」。文章表示，「先行示範」四個字，意味著這是中國未來發展的方向。「改革不停頓，開放不止步。一步一個腳印堅定前行，中國用實實在在的行動向世界履行著自己做出的承諾。」

文章強調，一個先行示範區，能夠看出中國的信念，如同一滴雨水，可以折射出太陽的光輝，「始終契合歷史邏輯、順應時代潮流，一張藍圖繪到底，必將創造新的奇蹟！」