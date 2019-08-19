【懶人包】深圳建設先行示範區　哪些方面與港人有關？

近日，中共中央、國務院印發《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》（以下稱《意見》），支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」。 消息一出，在陸港兩地均引起廣泛討論，有指文件賦予深圳新的發展定位，有支持追趕香港之意味；但《意見》當中亦提及，此舉有利於更好實施粵港澳大灣區戰略，豐富「一國兩制」事業發展新實踐。 那麼，深圳未來會有那些發展目標？哪些方面與港人有關？《香港01》在此為讀者梳理當中要點。

《意見》指出，深圳到本世紀中葉，要成為競爭力、創新力、影響力卓著的「全球標杆城市」。另據「長安劍」的說法，目標是要成為紐約、倫敦、巴黎、東京這樣的「國際一線城市」。（視覺中國）

深圳有那些發展目標？

《意見》指出，深圳的戰略定位包括「高質量發展高地」、「法治城市示範」、「城市文明典範」、「民生幸福標杆」和「可持續發展先鋒」。其發展目標有三個階段：到2025年，經濟實力、發展質量躋身全球城市前列，研發投入強度、產業創新能力世界一流，文化軟實力大幅提升，公共服務水平和生態環境質量達到國際先進水平，建成現代化國際化創新型城市。

到2035年，深圳高質量發展成為全國典範，城市綜合經濟競爭力世界領先，建成具有全球影響力的創新創業創意之都，成為中國建設社會主義現代化強國的城市範例。

到本世紀中葉，深圳以更加昂揚的姿態屹立於世界先進城市之林，成為競爭力、創新力、影響力卓著的全球標杆城市。

依照中央政法委微信公眾號「長安劍」的說法，深圳的目標不是「國內一線城市」或「亞洲一線城市」，而是要成為紐約、倫敦、巴黎、東京這樣的「國際一線城市」。

《意見》指出，要推進在深圳工作和生活的港澳居民民生方面享有「市民待遇」。（視覺中國）

那些方面與港人直接有關？

根據《意見》，深圳未來將承擔多項重大發展任務和建設，其中多項與港人直接相關，包括：

－鼓勵深圳與香港、澳門聯合舉辦多種形式的文化藝術活動，開展跨界重大文化遺產保護，涵養同宗同源的文化底藴，不斷增強港人澳人的認同感和凝聚力。

－鼓勵社會力量發展高水平醫療機構，為港資澳資醫療機構發展提供便利。

－推進在深圳工作和生活的港澳居民民生方面享有「市民待遇」。

－促進與港澳金融市場互聯互通和金融（基金）產品互認。

－不斷提升對港澳開放水平。加快「深港科技創新合作區」建設。

－加快建設智慧城市，支持深圳建設粵港澳大灣區大數據中心。

－提升城市災害防禦能力，加強粵港澳大灣區應急管理合作。

－支持深圳大力發展數字文化產業和創意文化產業，加強粵港澳數字創意產業合作。

按照「長安劍」的說法，一個繁榮的深圳和粵港澳大灣區，將將提供龐大的消費市場、雄厚的產業基礎和眾多的就業機會、升學機會，與港澳深度融合，吸納港澳各類居民到此生活，並為香港發揮自身競爭力提供堅強的後盾。

《意見》寫道，深圳要在推進人民幣國際化上先行先試。（視覺中國）

還有什麼方面值得注意？

《意見》還提及深圳的不同重要任務，其中多項亦值得留意。例如在科技領域，《意見》提到要以深圳為主陣地建設綜合性國家科學中心，探索建設國際科技信息中心和全新機制的醫學科學院；在未來通信高端器件、高性能醫療器械等領域創建製造業創新中心；打造數字經濟創新發展試驗區；支持在深圳開展數字貨幣研究與移動支付等創新應用；綜合應用大數據、雲計算、人工智能等技術，提高社會治理智能化專業化水平等。

而在經濟和金融領域上，《意見》寫道，深圳要在推進人民幣國際化上先行先試，探索創新跨境金融監管；開展區域性國資國企綜合改革試驗；試點深化外匯管理改革；進一步深化前海深港現代服務業合作區改革開放；完善企業破產制度，打造法治化營商環境等。

《意見》亦突出深圳要進一步對外開放，包括支持深圳實行更加開放便利的境外人才引進和出入境管理制度；支持深圳舉辦國際大型體育賽事和文化交流活動；推動更多國際組織和機構落戶深圳；放寬境外醫師到內地執業限制等。

除此之外，《意見》同時強調加強社會信用體系建設，率先構建統一的社會信用平台；加強法治政府建設，完善重大行政決策程序制度；健全多層次養老保險制度體系，構建高水平養老和家政服務體系；實行最嚴格的生態環境保護制度，加強生態環境監管執法；大力發展綠色產業；率先建成「節水型城市」等。