「消費者力量」促使品牌澄清道歉　香港風波中的內地民意

香港示威浪潮愈演愈烈，兩個月以來未見止息，影響所及上至中美大國角力，下至家庭政見糾紛，深入生活各層面。最近這一場大風暴席捲商界和演藝界，有藝人要公開表態或澄清立場，有大企業向公眾致歉，他們再無法置身事外，一如既往般保持沉默，悶聲發大財。即使是內地藝人和在華外企，若然「不小心」間接沾上了爭議，都必須立刻啟動應急機制，以期避免陷入公關災難。 多名內地藝人近兩星期以來，紛紛與海外奢侈品品牌解約，原因是相關企業就中國領土主權事宜表述「不合格」。例如內地紅星張藝興（Lay） ，他是韓國人氣男團EXO成員，不過已於上周二（8月13日）宣布，與韓國三星（Samsung）手機品牌解約，理由是三星官網存在「國家地區定義不清」的情況，「模糊中國領土主權完整」。

宣布解約前，張藝興是三星手機亞洲區品牌代言人。（廣告宣傳圖片）

主權表述準則比以往嚴厲

迄今為止，三星官網各大版本均以「訪問你的地點」作分類，其下分為不同「地點」和「語言」，「中國」對應「中文」，「香港」對應「繁體中文」，「台灣」對應「繁體中文」。如果以內地當局最高準則而言，三地並列已屬不當，並且應以「中國香港」取代「香港」，以「中國台灣」取代「台灣」。另據內媒報道，三星手機的簡體版顯示台北歸屬中國台灣，但韓版則顯示屬於台灣。

這類字眼爭執並非一朝一夕之事，外企一向都有就此小心留意，充其量在灰色地帶遊走，例如設計不同版本，內地簡體版按官方要求表述，其他版本則稍作修改了事。一般情況下，內地機關大多睜一眼閉一眼，監管門檻不會太高，然而到了政治氣氛緊張之時，不單當局會收緊尺度，內地消費者亦會更加關注品牌取態，商家和藝人都不得不遵行更嚴格的標準。

「Country」一字可解作「國家」，也可解作「地區」，外商一旦對當前局勢不夠敏感，沿用過去較寬鬆標準，或明或暗將香港與中國並列為「country」，就有機會陷入公關危機。知名品牌Versace、Coach和Swarovski等等最近均觸犯同一禁忌，致使代言人楊冪、劉雯和江疏影以涉嫌「分裂祖國」為由，寧願冒上賠償巨額違約金的財政風險，也要表明政治立場，第一時間與之「割席」解約。

內地網民的矛頭主要指向相關企業，其實並未波及藝人，不過品牌代言人和經理人公司已迅速衡量得失，按民意行事，避免捲入政治漩渦。有趣的是，上述品牌的有爭議做法行之已久，可說是一直相安無事，此時此刻引爆輿論風波，企業被要求糾正錯誤，當中呈現出中國官民輿論的「有機互動」，以及中國無人可比的內政外交資源：14億消費者。

Swarovski為官網列香港作「國家」發聲明道歉。（視覺中國）

「限韓令」背後有龐大民情支持

承上所述，Swarovski目前已在官方微博公開道歉，並透露轄下在全球有上千個網站，目前他們亦正在逐一排查，承諾全力在最短時間內糾正錯誤。Swarovski又表示，其品牌從來都是堅決維護中國主權同領土完整，初心從未改變過。

雖然如此，中央政法委機關報《法制日報》直言「不收貨」：「不尊重中國主權問題事關法律，並不是一個道歉就可以了結的問題。」

《法制日報》指出，全國人大今年3月通過《外商投資法》，訂明外國投資者在華「應當遵守中國法律法規」，「不得危害中國國家安全、損害社會公共利益」，否則須負上法律責任，而官方亦會以「信用信息系統」記錄在案。該報又警告，雖然《外商投資法》於明年1月1日生效，監管部門仍可按現行《外資企業法》，追究涉事企業，使其依法接受相應的處罰。

過去商家們只要「幡然醒悟」，官方通常都會容許其「改過自新」，但這次官媒明言不一定道歉糾正就能息事寧人，嚴厲態度絕非尋常，大概一則為官方判斷內地民情一致，提供足夠政治能量，足以對外企窮追猛打而不招反感，二則自發民情洶湧，對香港事態有強烈看法，不只是企業和藝人，連帶官方也需要以行動回應這種情緒。

韓國樂天免税店成為「限韓令」抵制對象之一。（視覺中國）

實則14億消費者一向是中國的外交利器，這次不過是轉而用於內部事務。2016年，韓國從美國引入薩德反導彈系統，北京認為此舉影響自身戰略安全利益，大舉反制。儘管官方從未承認過有「限韓令」，各級機關「自發」多路進擊，數以億計中國消費者隨即響應，韓劇、韓星、韓國免稅店、韓國化妝品無一倖免，樂天百貨更被迫撤出中國市場。

必須指出的是，假如沒有龐大堅實的民情支持，不論官方如何引導和鼓勵，同樣難以動員14億消費者的力量，促使企業遵守中國準則。至於是次香港示威風潮，涉事奢侈品品牌要根據現實利益，選擇是不是還要在內地市場做生意，當中不只是中國政府的因素，因為如果外商們拒絕「改過自新」，內地消費者亦不會善罷甘休。

與此同時，中共當局除了要回應民情，對於「消費者力量」要走到何種地步，官方亦小心防止局面失控。以「限韓令」為例，雖然鬧得風風火火，情況並未有發展到2012年反日示威的地步，引發外界疑慮。當時鮮有遊行的中國民眾大批走上街頭，部份示威者更衝擊打着日本品牌旗號的店舖，砸毀日本車，就釣魚島主權爭議宣洩憤慨之情，後來官方花了相當功夫才平息事態。

至於在另一個極端，中美貿易戰打了一年多，官媒鋪天蓋地解釋美國如何「理虧」，不過除了企業減少進口美國石油和大豆，廣大中國消費者暫時按兵不動，更談不上再有大批群眾走上街頭，譴責華府「貿易霸凌主義」。大概一經權衡利害，當局判斷如以對付日韓的手法對付美國，受報復的成本和風險都大幅提高，故此不便於輕舉妄動。

8月13日，香港機場有內地人被懷疑身份，遭示威者用索帶綁手。（曾梓洋攝）

「輸出抗爭」將招致北京干預

總而言之，動用「消費者力量」是雙向過程，當中既有可觀真實的民意，也有官方屬意的維穩框架，而這一點同樣適用於「內部事務」。對香港以至台灣民眾而言，現實是就國家主權和核心利益之類大原則問題，內地民意與中共當局並無二致，大多支持香港政府修訂《逃犯條例》，認為反修例示威經已過火，甚至帶有「顏色革命」影子，因此香港警隊應該使用更高武力止暴制亂。

多數內地民眾不支持香港示威者，遑論贊同激進行為，這就是「殘酷」事實；示威者大可以拋掉「輸出抗爭」的迷思，放下尋求內地民眾支援的念頭。不過這事實也有不太「殘酷」的一面，官媒《環球時報》總編輯胡錫進即透露箇中玄機：「『一國兩制』給了香港高度自治權，同時它對內地社會也提供了一層保護。說句不好聽的，香港無論怎麼亂，亂的都是香港本身，亂不到中國內地去。在香港亂的時候，內地一座座城市將蒸蒸日上。」

「一國兩制」之下，內地社會實行另一套新聞、網絡和社會管理制度，與香港大相逕庭，按胡錫進講法是「提供了一層保護」，事實也是香港示威浪潮無法越過深圳河以北，動搖內地管治機制。另外中共已故領導人鄧小平亦曾點明：「97年後香港有人罵中國共產黨，罵中國，我們還是允許他罵，但是如果變成行動，要把香港變成一個在『民主』的幌子下反對大陸的基地，怎麼辦？那就非干預不行。」

武警深圳體育館演練畫面日前曝光。（網上圖片）

根據鄧小平這番話，北京容得下香港「鬧中共」的自由，但假若自恃賦予言論自由的地方體制，轉化為反對內地體制的橋頭堡，那就是中央政府必須出手干預的情況了。換言之香港問題留在香港一隅，北京會少一個介入事態的理由，相反如果北上深廣爭相響應香港示威，大批民眾走上街頭，屆時北京一定會親手「止暴制亂」，香港亦會首當其衝。

坦白講不少內地網民都情願解放軍盡快出動，反而是官方止於發布軍方演練片段，暫時仍強調信任香港政府和警方。正如「消費者外交」所示，即使官民立場一致，手段選擇也有不同考量，但是沒有人能否定，北京有朝一日可能「順應」民意，決定以雷霆萬鈞之勢終結亂象。畢竟鄧小平也曾講過：「干預首先是香港行政機構要干預，並不一定要大陸的駐軍出動。只有發生動亂、大動亂，駐軍才會出動。但是總得干預嘛！」

還要留意的是，胡錫進提到出兵的「政治成本」巨大，因此若果要出撒手鐧，一是香港「愛國力量」被大清洗，「要向內地逃難了」，二是出現人道主義災難，「不同派系相互大規模仇殺」，三是「極端分子搞起武裝暴亂」，成功控制香港的中樞機構，接近建立政權。由此可見，「輸出抗爭」只是北京干預的條件之一，香港風波仍是危機四伏，難保不會出現不測事態。

上文刊載於第176期《香港01》周報（2019年8月19日）《「消費者力量」促使品牌澄清道歉 香港風波中的內地民意》。

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