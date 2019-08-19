【懶人包】一文了解深圳先行示範區怎麼建？

近日，中共中央、國務院印發《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》（以下稱《意見》），支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」，當中提及「此舉有利於更好實施粵港澳大灣區戰略，豐富『一國兩制』事業發展新實踐」，引發兩地民眾關注。深圳先行示範區究竟如何建設？

深圳示範區將加快實施「創新驅動發展戰略」，包括建設5G、人工智能、網絡空間科學和技術、生物醫藥實驗室等。（資料圖片）

－加快實施「創新驅動發展戰略」

深圳示範區將加快實施「創新驅動發展戰略」，包括強化產學研深度融合的創新優勢，以深圳為主陣地建設綜合性國家科學中心，建設5G、人工智能、網絡空間科學和技術、生物醫藥實驗室等，以及探索建設國際科技資訊中心和全新機制的醫學科學院等。

示範區還將支持深圳具備條件的機構、企業等在境外設立科研機構，並實施更加開放便利的境外人才引進和出入境管理制度，允許具有永久居留資格的國際人才在深圳創辦科技型企業、擔任科研機構法人代表。

《意見》寫道，深圳要在推進人民幣國際化上先行先試。（視覺中國）

－加快構建現代產業體系

示範區將打造數字經濟創新發展試驗區，在未來通訊高端器件、高性能醫療器械等領域創建製造業創新中心，並開展市場准入和監管體制機制改革試點，支持在深圳開展數字貨幣研究與流動支付等創新應用，研究完善創業板發行上市、再融資和併購重組制度等。

示範區還將促進與港澳金融市場互聯互通和金融（基金）產品互認，推進人民幣國際化先行先試、探索創新跨境金融監管。

深圳示範區將加快形成全面深化改革開放新格局。（視覺中國）

－加快形成全面深化改革開放新格局

示範區將堅持社會主義市場經濟改革方向，探索完善產權制度，依法有效保護各種所有制經濟組織和公民財產權。

示範區還將以高標準建設自由貿易試驗區，加快構建與國際接軌的開放型經濟新體制，支持深圳試點深化外匯管理改革，推動更多國際組織和機構落戶深圳，支持深圳舉辦國際大型體育賽事和文化交流活動，探索設立國際海洋開發銀行等。

《意見》特別提及，深圳示範區將以制度創新為核心，不斷提升對港澳開放水平。（視覺中國）

－助推粵港澳大灣區建設

《意見》特別提及，深圳示範區將進一步深化前海深港現代服務業合作區改革開放，加快深港科技創新合作區建設，探索協同開發模式，以制度創新為核心，不斷提升對港澳開放水平；促進人員、資金、技術和資訊等要素高效便捷流動。

－提升法治、精神文明和社會保障建設

據了解，深圳先行示範區將用足用好經濟特區立法權、優化政府管理和服務，並加強社會信用體系建設，促進社會治理現代化；還將全面推進城市精神文明建設，發展更具競爭力的文化產業和旅遊業等。

在社會保障方面，示範區將提升醫療教育事業發展水平，完善社會保障體系，率先形成共建、共治、共享、共同富裕的民生發展格局。此外，示範區還將完善生態文明制度，構建城市綠色發展新格局。

（綜合報道）