居港澳洲老人批示威者：通過破壞香港來取得「自由」很荒謬

「守護香港大聯盟」上星期六（17日）在添馬公園舉辦「反暴力 救香港」集會，內地媒體也對此做了報道。 黨媒《人民日報》微博今日（19日）發布了一段影片，內容是採訪一位在香港生活多年的澳洲老人，他表示一些年輕人認為通過摧毀人們建立起來的現有的一切，就可以得到自由，這個想法太荒謬了。

Erich Beck當日有參與「反暴力 救香港」集會，影片中可見他戴著一頂草帽，上面插著中國國旗和特區區旗。（影片截圖）

接受採訪的老人名為Erich Beck，他今年67歲，是一名在香港生活了28年的澳洲人，當日有參與「反暴力 救香港」集會。影片中可見他戴著一頂草帽，上面插著中國國旗和特區區旗。他以英文接受訪問，他指出香港是中國的一部分，想把香港從中國分裂出去是很荒唐的，「中國受西方虛偽和霸權的凌辱已經200年了，現在強大了，一些外國勢力把香港當棋子，通過毒害香港來達到打擊中國的目的。（這樣做的）唯一原因是因為中國變得強大了，而西方的影響力在減弱，他們嫉妒了」。

Erich Beck還說，香港一些年輕人想要通過摧毀香港來得到自由的想法，十分荒謬。他質問這些年輕人：「動腦子想想吧！你們現在的所作所為，真的有幫助嗎？你們把所有在這裏生活的人們長時間辛苦建立起來的基業毀了，真的是在幫香港？如果香港甚麼都沒有了，自由和更好的生活又從何談起？」

最後，Erich Beck指，香港是中國人創造的，不是靠英國人，而現在的這些年輕人正嘗試摧毀這一切，他很反感他們這樣做。

這段訪問視頻發布後，#外國人都懂亂港分子卻不懂的道理# ​成為微博的熱門討論話題，登上熱搜榜，截至今晚10點30分，閲讀量達到1.9億，討論數量達4.4萬。

微博網民熱議：

「這個大爺真是一身正氣。」

「又一看透事實真相的國外大叔，西方國家勢力在削弱，中國越來越強大，通過香港打擊中國，太不像話。」

「外國人叫香港人愛國。」

「如果他們的主張不觸犯法律，可以在不違法的情況下和平示威表達自己的主張。暴力示威就是犯法，就是迫害香港。」

（綜合報道）