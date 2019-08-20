【逃犯條例】官媒：嚴重挑戰「一國兩制」原則底線　難逃法律審判

反對修訂《逃犯條例》引發的風波已蔓延逾兩個月，示威行動仍然持續。 內地官媒《新華社》周二（20日）發表時評稱，香港近期發生的抗議示威中，有激進分子鼓吹「港獨」，喊出「光復香港、時代革命」的口號，撕毀香港基本法，包圍和衝擊中聯辦，肆意侮辱國旗、國徽和區徽，認為上述「種種違法暴力行為」是「公然冒犯國家尊嚴」和「嚴重挑戰『一國兩制』原則底線」，最終將「難逃法律的審判」。

以超出集會、遊行、示威自由範疇的極端暴力行為搞亂香港，而且烈度不斷升級、破壞性不斷加劇，其目的就是衝著「一國兩制」中的「一國」這個根本，妄圖接應西方反華勢力，通過癱瘓特區政府管治、製造香港亂局來牽制中國發展大局，進而將「顏色革命」滲透到中國內地。 新華時評

時評稱，「反中亂港」分子不斷升級的違法暴力已讓香港社會付出沉重代價，大眾正常生活的基本權利被嚴重侵犯。「如此猖狂、囂張的行徑，嚴重踐踏香港法治與秩序，嚴重危害公共安全，嚴重損毀國家民族尊嚴，嚴重挑戰國家主權安全。」

民陣指出，818集會銅鑼灣、天后及維園一帶，共有170萬人出席。不過，警方稱在不反對通知書所列明的指定集會地點，最高峰人數只得12.8萬人。（香港01記者攝）

時評指出，中央強調「三條底線」不能觸碰，即絕對不能允許任何危害國家主權安全、絕對不能允許挑戰中央權力和香港特別行政區基本法權威、絕對不能允許利用香港對內地進行滲透破壞的活動。「有人膽敢觸碰、挑戰『三條底線』，破壞『一國兩制』，不但其政治圖謀註定徹底失敗，而且必將承擔相應的法律責任，在這點上沒有任何模糊空間可言。」

時評又強調，按照基本法規定，中央有足夠多的辦法、足夠強大的力量迅速平息可能出現的各種動亂，而且要對公然挑戰「一國兩制」原則底線的違法犯罪行為堅決追究法律責任，包括追究幕後策劃者、組織者和指揮者的刑事責任。

時評最後正告「反中亂港」勢力，「如若繼續誤判形勢，把克制當軟弱，低估中央政府和全國人民捍衛國家主權、安全、統一和維護香港繁榮穩定的堅強意志和堅定決心，一條邪路走到黑，等待他們的必將是法律的嚴厲制裁。」

（新華社）