【逃犯條例】央視youtube發片批示威者：「口罩俾唔到你哋未來」

官媒央視昨日（19日）在Youtube上發布一段影片，質問反修例示威者「為何從不敢摘落口罩」。影片除了以「魑魅魍魎，無顏以對」形容示威者，更指「惟有恐怖分子同作惡心虛者先成日『猶抱琵琶』」。值的一提的是，影片不僅打上繁體字幕，用語也相當有「港味」。

影片開頭先是近日倫敦、墨爾本等地皆舉行聲援香港反修例示威，中國內地留學生到場與示威者對峙，以普通話大喊「摘口罩」。（影片截圖）

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影片長1分鐘16秒，題為「口罩俾唔到『你哋』未來！」，開頭先是近日倫敦、墨爾本等地皆舉行聲援香港反修例示威，中國內地留學生到場與示威者對峙，以普通話大喊「摘口罩」。接著提出問題：「點解禍港分子從不敢摘落口罩？」。

畫面再轉到香港近月的反修例示威場面，顯示示威者戴著口罩及頭盔等裝備衝擊立法會的情景，然後發問「既然聲稱和平示威，點解仲要『全副武裝』？」。畫面之後再轉到反修例示威的衝擊場面，包括衝擊立法會大樓等，然後出現「因為佢哋知道自己正犯罪」的回答。

接著畫面轉到建制派本月17日於添馬公園舉辦的「反暴力、救香港」的集會，配以「正大光明，愛我中華」的文字，再以「魑魅魍魎，無顏以對」來形容示威者，又指「要做堂堂正正中國人，唔做鬼鬼祟祟賣國賊」，當中配上了示威者揮動美國國旗的畫面。

末尾稱「有本事就摘咗口罩」

影片最後引用法國的《反暴力示威法》法例，指該國禁止示威遊行者戴口罩及面具，又截取法國總統馬克龍曾稱黃背心示威者「佢哋係一群暴力分子，佢哋嘅暴力行為同公民自由抗議活動不同」；又指在德國，有警員當場要求一名香港示威者脱下口罩。影片末尾又表示：「引領時代嘅弄潮兒，從不遮遮掩掩。惟有恐怖分子同作惡心虛者先成日『猶抱琵琶』」，更稱「有本事就摘咗口罩」。

微博網民熱議：

「自己都知道自己做的是不光彩的事，所以戴口罩吧。」

「真的是，既然想伸張自己的正義，卻連臉都不敢露？真是慫包。」

「真的是吃裏扒外！生為中國人如此幸福，不應該感到自豪嗎！」

「不要畏畏縮縮，要做就做堂堂正正的中國人。」

「是中國人就大大方方的摘掉口罩。」

「香港粵語一般會說除口罩，不會說摘口罩」

（綜合報道）