【觀察】北京準備讓深圳取代香港了嗎？

香港反修例風波持續期間，中央最新表態支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」，對深圳發展作出超高定位。有輿論與近期香港事態聯繫，解讀為中央想以深圳取代香港。

反修例風波中的香港與高速發展的深圳。（VCG）

《香港經濟日報》今天（20日）引述北京智囊表示，中央對新定位明確了深圳作為新一輪改革開放的頭雁角色，肩負驗證中共有能力領導除經濟之外的全面現代化國家，關乎執政持久性及道路選擇正確性。深圳再獲中央授權「升格」，未來在更多方面將打破束縛，將加劇深港競爭，亦倒逼香港放下紛爭，加速融入。

中國國際經濟交流中心產業規劃部部長、粵港澳大灣區戰略研究課題組組長王福強在接受媒體採訪時表示，深圳在過去40年作為中國改革開放的排頭兵，在經濟上探索出「深圳模式」，當前中國處於百年未有變局，在新一輪改革開放裏，深圳將承載更大的任務。

多維新聞近期亦在《北京準備讓深圳取代香港了嗎》一文中分析指出，讓深圳取代香港，不在中共高層的規劃之列。讓深圳取代香港的論斷，無疑是對中共決策層意志的嚴重低估和曲解，中共決策層顯然志不在此。

作為中國改革開放的一扇窗口，深圳一向都是觀察中國經濟發展及其改革動向的焦點城市。可以說，深圳是當代中國發展的一面鏡子。從經濟特區到政治特區轉型，也是中國正在進行的「二次改革」（官方說法為全面深化改革），以及實現「第五個現代化」為目標階段性發展任務的現實需要。

改革開放40年後的今天，中國已經發展成為世界第二大經濟體。2017年10月18日，習近平在中共十九大上宣告：中國特色社會主義進入新時代。中國社會的階段性發展目標，也從全面建成小康社會，開始轉向在2035年基本實現社會主義現代化，到2049年建成社會主義現代化強國。何謂社會主義現代化，需要一個先行先試的樣本。深圳，在這個時代，就被賦予了超越經濟特區的新的歷史使命。

香港特首林鄭月娥在今天的記者會上表示，香港和深圳是在粵港澳大灣區建設中聯繫最緊密的，深港高層也有較好的合作機制。她說，深圳的一些利好的措施，相信對深港的關係也有一些好的作用，尤其是在科技方面。

2018年，深圳的GDP第一次超越香港，成為大灣區經濟總量第一大城市。據中國社科院發佈的中國城市競爭力報告顯示，早在2014年，深圳的綜合經濟競爭力就已經超越香港，成為中國第一，並延續至今。但在可持續競爭力排行榜中，香港仍排在第一位，表明市場看好其未來發展。

深圳，被賦予了超越經濟特區的新的歷史使命。（視覺中國）

與深圳相比，香港的優勢仍然明顯，那就是被全球認可的法治環境，擁有廉潔高效的政府團隊及國際化的金融服務中心和優質的教育、醫療資源等。在這些方面，深圳要趕超香港仍需要長時間的努力。不過，香港的劣勢也很突出，即城市發展被房地產綁架，房價全球第一，嚴重降低了香港的宜居度和其他科技創新產業的發展。

多維新聞在《建設先行示範區 深圳正在避免步香港後塵》一文中指出，在寸土寸金的深圳，政府有決心、有底氣執行「住房不炒」的政策，加大政策性住房的供應，殊為難得。這應該與深圳的財政收入比有關，據瞭解在中國所有一線城市中，深圳是土地財政依賴程度最低的城市。在政府的預算收入中，土地出讓金的比例長期都只有百分之十幾，不依賴賣地收入，這或許是深圳可以堅定改革住房政策的一個不能忽視的重要前提。

分析認為，不管怎樣，如果深圳的住房改革能夠取得成功，對深圳、對香港、對中國來說都具有很好的啟發價值，對於受高房價困擾的香港和內地民眾來說，這是一個值得期待的改革試點。當然，政策性住房的比例提高到70%，甚至80%更好，像新加坡一樣，完全解決住房問題，讓所有國民在經濟發展中普遍受惠—中國未來的發展也會因此更加順暢。