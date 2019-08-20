【逃犯條例】新華社：香港暴亂本質是顏色革命　圖將禍水引向內地

港府修訂《逃犯條例》的風波持續兩個多月，央視今天（20日）的《新聞聯播》繼續播出多條有關香港的新聞，並刊播新華社評論員文章，題目是《看清香港亂局的由來和本質》。

新華社文章指出，需要對這場風波進行客觀理性的思考，在正本清源中看清香港暴亂的由來和本質。一些人極力煽動蠱惑市民參與「反修例」，乃是醉翁之意不在酒，其真正圖謀無非是要搞亂香港，以香港亂局牽制中國發展大局，乃至將「顏色革命」的禍水引向中國內地。

張曉明（中）8月7日指出，修例事件已經變質，稱帶有明顯的「顏色革命」特徵。（張浩維攝）

其實對於將香港反修例運動定性為「顏色革命」，官方已經有多次表述。港澳辦和中聯辦8月7日在深圳舉辦香港當前局勢座談會，港澳辦主任張曉明在開場發言中明言「香港正面臨回歸以來最嚴峻局面」，當前最急迫任務是「止暴制亂」，並稱修例事件已變質，有「顏色革命」特徵，並公然挑戰「一國兩制」原則底線。

官媒《環球時報》亦於8月13日發表題為《香港版顏色革命，要推倒的不是政權》的社評稱，城市管理已經癱瘓，政府失去權威，警察不再有威嚴。示威不再是在法律框架下表達訴求的補充方式，而是試圖壓倒法治，重建城市的權力格局，這是典型的顏色革命。

《明報》8月17日引述消息人士透露，在北戴河休假期間，中共現任和退休高層領導人就香港問題達成共識，一致認為這是一次由多國和地區、傾軍政情報機構之力主導的針對中共的顏色革命，且有可能擴至金融、貿易或國家安全等領域，依香港現時能力恐難獨支，需有國家力量在背後作「戰略支撐」。消息稱，中共方面已着手準備應對香港危機。