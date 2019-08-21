內地頻發高空擲物事件　民法典草案將作針對性規定

在內地，針對各地頻發的高空擲物墮物事件，全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉21日表示，目前正在審議的民法典侵權責任編草案在二審時已將此問題作為重點予以研究，草案三審稿將以目前《侵權責任法》的規定為基礎，對此作出針對性規定。

全國人大常委會法制工作委員會發言人記者會。（中國網）

據中新網消息，全國人大常委會法制工作委員會（法工委）21日舉行第一次記者會，法工委發言人臧鐵偉答詢指出，近來發生一些高空擲物和墮物的致人傷害，嚴重的還發生致人死亡的案件，「頭頂上的安全」引發社會普遍關注。

臧透露，在立法方面，目前正在審議的民法典侵權責任編草案，在二審時已將這個問題作為一個重點予以研究，草案三審稿將在現在侵權責任法規定的基礎上，對這個問題作出有針對性的規定。立法工作機構將持續關注這個問題，繼續深入研究和完善相關立法。

依現行法律或已構成犯罪

他又指依據現行法律，該類行為已有可能構成犯罪，刑法雖然沒有專門規定高空擲物的罪名，但對於以故意殺人、傷人為目的進行擲物的，有可能構成故意殺人罪或故意傷害罪。對於高空擲物過失致人死亡或致人重傷的，有可能構成過失致人死亡或者過失致人傷害罪。

他續指，對於高空擲物行為危害不特定多數人的生命財產安全的，還可以按照以危險方法危害公共安全相關罪名追究刑事責任；尚未構成刑事犯罪的，要依據現在的治安管理處罰法、建築法、安全生產法等法律規定，考慮追究行政責任。

臧鐵偉認為，高空擲物墮物最關鍵的難點在於要及時準確地查明責任人。要充分發揮法律的威懾作用，查明責任人後嚴格執法。另外，還要提高建築物設計施工的質量，提高公民的素質，切實減少高空擲物和墮物情況的發生。