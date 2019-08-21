多地調整最低工資標準　上海月薪2480元人民幣居首

今年以來，重慶、上海、陝西等內地省市陸續調整最低工資標準。按照人社部公佈最新的數據，按月計算，上海以2480元（人民幣，下同）最低工資標準居首位，按小時計算，則由北京以24元最低工資標準名列第一。

上海最低月薪標準2480元，居內地第一位。（視覺中國）

按照人社部的解釋，內地「最低工資標準」即勞動工作者在法定工作時間或在依法簽訂的勞動合同約定工作時間內，提供正常勞動的前提下，用人單位依法應支付的最低勞動報酬。而人社部公佈的最低工資標準，包括「月標準」和「小時標準」2類，月最低工資標準一般適用於全日制就業勞動者，小時最低工資標準適用於非全日制（兼職）就業勞動者。

人社部統計全國32地（包括31省級行政區以及廣東省深圳市）數據顯示，上海（2480元）、深圳（2200元）和北京（2200元）分別佔據月最低工資標準的前三位，此外還有四省市突破2000元的月最低工資，包括廣東（2100元）、天津（2050元）、江蘇（2020元）、浙江（2010元）。遼寧（1120元）、湖南（1130）、安徽（1180元）是月最低工資標準倒數首三名。

北京最低時薪排第一

在「小時標準」方面，北京市以24元的最低時薪排第一，其他依次為上海（22元）、天津（20.8元）、廣東（20.3元）、深圳市（20.3元）。而遼寧最低時薪僅為（10.6元），和標準最高地區北京的差距達到1倍多。此外，時薪較低的地區還有湖南（11.6元）、黑龍江（12元）和雲南（13元）。

《人民日報》報道形容，各地最低工資標準的差異之大，源於各地經濟發展的不均衡。此外，考慮到省區市內經濟發展水平也有較大差距，多地還將最低工資標準再「分檔」。

除北京、天津、上海、深圳、西藏和青海6地，其他地方均分成多個檔次，「分檔」最多的為福建，全省月最低工資標準分成5檔，從1280元到1700元不等。同一省份不同檔次之間的差距也可以很大，以遼寧的「小時標準」最低工資為例，第一檔16元，第四檔為10.6元，差額超過3成。