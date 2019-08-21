【話你知】官媒「接地氣」：一文了解內地身份神秘微博微信帳號

Twitter、Facebook兩大「牆外」社交媒體日前宣布封阻多個涉嫌散播香港反對修訂《逃犯條例》風波不實資訊的「假帳號」，Twitter指這些賬號似有中國官方支持，而官方的新媒體也再一次受到關注。 事實上，「牆內」的微博、微信亦有不少身份神秘的帳號，尤其時值中美貿易戰、香港反對修訂《逃犯條例》風波之際，它們更是經常發表與內地當局一致的看法，屢獲官媒傳媒轉載轉發之餘，甚至會出現一些連官媒都不曾提及的細節。 諸如「玉淵譚天」、「陶然筆記」、「參悟局」等的微博帳號或微信公眾號，雖然並未獲得官方公開認證，但不僅不是「假帳號」，甚至是與「俠客島」、「政知見」、「長安劍」等一樣，正正就是由中國政府或官媒所營運，是中共宣傳政策中所謂的「接地氣」。

「玉淵譚天」是中央廣播電視總台所打造的自媒體品牌。（微博）

以「玉淵譚天」為例，其是上述身份神秘的微博帳號、微信公眾號中，近來更新最頻繁的帳號之一，平均每兩至三天就會發文，內容主要涵蓋中美貿易戰和中國經濟數據的解讀。今年3月始創立、至今已在微博上已擁有52萬名粉絲的「玉淵譚天」向來都有不少「獨家猛料」，8月7日曾發布兩段國家外匯管理局總經濟師王春英的訪問片段，談論市場對人民幣匯率波動的憂慮，甚至在7月31日發布「下一輪磋商，9月美國見！（獨家視頻）」，內容是中美貿易談判代表當天在上海西郊賓館內握手、合照的情況。適逢香港反對修訂《逃犯條例》風波，譴責香港示威者就成為「玉淵譚天」的寫作新方向。

「玉淵譚天」的發文及所謂「獨家」片段不時都獲官媒轉載，令人不禁懷疑其身份。結果就在本週日（18日），中國新聞出版廣電總局主辦的《中國新聞出版廣電報》的一篇文章，中央廣播電視總台副台長孫玉勝首度證實，「玉淵譚天」就是總台所打造的自媒體品牌。

「玉淵譚天」在7月31日發布題為「下一輪磋商，9月美國見！（獨家視頻）」的文章。（微博）

「玉淵譚天」的身份真相大白，「出道」最早、影響力最大的「陶然筆記」，又或專注於香港反對修訂《逃犯條例》風波的「參悟局」，身份至今仍然不明。

但據英媒《BBC》近日的一篇《中美貿易戰和香港抗議中「神秘博主」的魅影》疏理，「陶然筆記」沒有任何認證，卻能發布大量與中美貿易戰相關的第一手照片及細節。例如「陶然筆記」於2月15日，中美在北京進行貿易談判時，其發文稱「據說，會場上時有笑聲傳出．．．．．．雙方的工作團隊晚上還加了個班，通宵達旦地磋商」。一個月後的另一輪談判，「陶然筆記」又再發文稱「聽說」中美代表在談判期間的一個「小插曲」，「因為這個單詞的用法，兩邊在視頻裏爭了兩個多小時」。

會場內重重保安，「玉淵譚天」能憑「聽說」得到談判細節，且《新華社》等多間官媒竟會在發布官方通稿前紛紛轉載其文章，「這些官媒在談判正式結束前，往往對進展守口如瓶」。

「陶然筆記」被認為是由國務院主辦的中央直屬黨報《經濟日報》負責營運。（微信）

「參悟局」的情況亦相當類似，其發布的內容，從指責「有外國勢力介入」，到激動地報道海外中國留學生反港獨的集會，亦屢獲《央視》等官媒轉載。

《BBC》認為，儘管「陶然筆記」、「參悟局」都尚未有官媒「認領」，但能從中發現到一些蛛絲馬跡。其中「陶然筆記」在簡介自述是「陶然亭邊，寫點筆記」，被認為是由國務院主辦的中央直屬黨報《經濟日報》負責營運，後者的辦公樓就是在陶然亭附近百米之處。此外，「陶然筆記」的微博後綴名「goodfatman」，與《經濟日報》一名記者曾經用過的微博暱稱一樣。今年5月，《彭博社》更曾援引多間官媒消息稱，「陶然筆記」確實與《經濟日報》有關「

相比之下，「俠客島」是開宗名義表明是《人民日報》海外版旗下帳號，「政知見」的微信認證是「北京青年報社」，「長安劍」則是在2015年9月首次亮相後，再於3年後的去年11月20日，以改名的方式公開宣布身份，從「長安劍」正式更名為「中央政法委長安劍」。

習近平去年8月在「全國宣傳思想工作會議」中發表重要講話。（資料圖片）

事實上，從中共宣傳政策，可一窺該些微博帳號、微信公眾號的存在原因。正如去年8月國家主席習近平在「全國宣傳思想工作會議」中的重要講話內容，「我們必須科學認識網絡傳播規律，提高用網治網水平，使互聯網這個最大變量變成事業發展的最大增量」，其中一個「全黨特別是宣傳思想戰線必須擔負起的一個戰略任務」，就是「要加強傳播手段和話語方式創新，讓黨的創新理論『飛入尋常百姓家』」。