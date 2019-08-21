Twitter及FB刪帳號阻「有組織活動」　內地「一網兩制」有取捨

8月19日，Twitter關閉936個來自中國內地的帳戶，原因是涉事帳戶「在香港煽動不和」，「包括貶損香港抗議活動的正當性和政治立場」。Facebook同日表示，跟從Twitter的做法，一共刪除了7個專頁、3個群組及5個帳戶。 對此有內地網民批評，Twitter和Facebook侵害言論自由，並持「雙重標準」。官媒《人民日報》即在微博評價：「甚麼是大型雙標現場，甚麼是說一套做一套，這就是。它們這樣做，原因很簡單：害怕真相，畏懼事實，為真相大白於天下而坐臥不安。」

不過Facebook早巳表明，刪除帳戶與帖文內容無關，而是「基於他們的行為」：「這些活動背後的人士互相聯繫，並利用假帳戶建立不真實的身分，這些就是Facebook採取行動的原因。」

Twitter也另有補充，指封殺令針對來自內地的「假帳戶」和「有組織活動」，當中大量帳戶使用VPN「翻牆」，部份使用未被封鎖的IP地址。實則近月內地網民發起「帝吧出征」，登陸Twitter、Facebook和境外新聞網站，以海量文宣圖片和言論「洗版」，以示「反港獨」和「力撐港sir」之意。

7月21日，遊行人士到達到灣仔盧押道終點後，並未停止前進，一直去到中聯辦門外。示威者向國徽投擲雞蛋和漆彈。（盧翊銘攝）

「防火長城」倒逼致落人口實

平心而論，Twitter所指「有組織的、國家支持的」網絡攻勢，某程度是內地「防火長城」倒逼而成，致使落人口實。

內地網絡生態自成一角，Twitter和Facebook被屏蔽在外，只有少數網民有「常用的」、「真實的」、「有互動的」帳戶，一旦跟需要「出征」海外，無可避免會開設空空如也的新帳戶，用途也止於「洗版」，結果難免被歸類為「假帳戶」。

至於「有組織」和使用未被封鎖的IP地址，須知道在內地「翻牆」有違法之嫌，「個體戶」有被警告和罰款先例，而官方對民間集體行動一向甚為警惕。

有見及此，加上要展示「洗版」效果，空群而出總比單獨出擊較為安全和奏效，最好同時獲得官方默許以至鼓勵。其間監管機關為跟蹤「出征」情形，偶有介入和引導，慎防「變調走樣」，按國情實不足為怪。

外交部：14億中國人有權表達看法

至少就對港方針而言，內地官民立場一致，大多數支持香港政府和警隊，換言之有沒有「國家支持」，網民們同樣會自發「洗版」，對外表明「中國有權不高興」。或者如果拆除了「防火長城」，海內外論者會更加看得清楚這一點。

就Twitter和Facebook封殺事件，外交部發言人耿爽表示，不了解事件的具體情況，但對於當前香港的局勢，14億中國人、海外華人華僑、廣大留學生，當然有權利表達自己的觀點和看法。毋庸諱言，耿爽的講法惹來諷刺和嘲笑，畢竟「防火長城」早已限制國民的言論和網絡權利。

可是「一網兩制」不只是嘴炮罵戰的材料，實則也確實削弱中國的海外影響力。正當Twitter被擋於國門之外，官員如駐美大使崔天凱卻在牆外開設帳戶，竭力「講好中國故事」，不過就因勢孤力弱，往往遭受圍攻。

如此情形不禁令人疑問：明明中國有數以億計的網民，為甚麼不容許這支龐大「志願軍」發揮威力呢？

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華春瑩：國際輿論格局「西強我弱」

港媒《星島日報》專欄便於21日提到，有「支持內地的」政商界人士本來也覺得管控過嚴，然而Twitter和Facebook封殺事件令他恍然大悟，明白到社交媒體掌控用戶內容和資訊流通，足以左右社會大局：「從香港的情況可以想像，如果內地容許美國平台進入，日後可引起的安全威脅有多大。」

其實早在7月13日，外交部發言人華春瑩便在黨媒《學習時報》撰文，坦承國際輿論格局總體上是「西強我弱」，目前中國解決了「捱打」、「捱餓」的問題，但要真正強起來，徹底解決「捱罵」的問題依然任重道遠。

於此Twitter和FB屬於「國際輿論格局」一環，中共當局如欲拆除「防火長城」，結束「一網兩制」，必然要衡量對外運用民間力量之利，以及對內招致「安全威脅」之弊，從中作一謹慎小心的取捨。