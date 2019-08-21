中國等7國將參加俄「中央2019」軍演　俄專家：對美發出強烈訊號

俄國防部發言人周二（20日）宣布，俄軍將於下月16日至21日舉行「中央-2019」首長司令部大演習（Tsentr - 2019 Strategic Command and Staff Drills）。 據悉，此次演習最引人關注的是將有來自中國等7個國家的外國軍人參加。俄羅斯專家稱，這對俄羅斯來說是史無前例，也向美國發出強烈的訊號。

中俄「海上聯合—2019」五月才落幕。圖為一艘中國海軍導彈護衛艦在聯合反潛科目中實施火箭深彈發射。（VCG）

綜合環球網及《莫斯科時報》（The Moscow Times）等媒體報道，俄羅斯國防部發言人表示，參加此次演習的國家有中國、印度、巴基斯坦、吉爾吉斯、哈薩克、塔吉克和烏茲別克，主要在俄羅斯歐洲地區的棟古茲、託茲基和阿蘇盧克等8個訓練場進行。連同俄羅斯在內的八個國家，將出動12萬8千名軍人參加軍演。此外還將出動2萬多件軍事技術裝備，以及600架飛機和15艘軍艦。

報道稱，俄羅斯「中央」系列首長司令部戰略演習每四年舉辦1次。俄羅斯國防部強調，此次演習的主要目的不僅是對俄羅斯部隊訓練水平的檢測，而且還將提高俄羅斯與中亞等國家的軍人相互配合水平及保護國家利益的能力。

據悉，演習將分為兩個階段。第一階段主要演練反恐，擊退來自空中的打擊，並實施偵察和防禦行動。第二階段將轉入進攻，演習採用強大的火力打擊，以徹底消滅假想敵。

美國8月2日正式退出自1987年簽署的《中程導彈條約》，並指是因為俄羅斯違反條約而決定退出，惟莫斯科方面一直否認。（AP）

有俄羅斯政治學家表示，俄羅斯舉行如此大規模的演習是對美國退出《中導條約》發出的一個強有力的訊號，也是對北約在俄邊境附近舉行演習的回應。他認為，此次演習的關鍵之處還在於有七國軍人參加，這表明俄羅斯準備與其他亞太國家共同保衛地區安全與穩定。

（綜合報道）