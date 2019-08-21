【觀察】主打「生存恐懼」　台灣官方持續「示警」中共滲透

8月20日，台灣陸委會主委陳明通睽違兩個月後，再次下鄉拜會地方首長。 然而，陳明通不同於今（2019）年初密集下鄉「提醒」地方首長，兩岸政策是台灣政府職權，防止「地方包圍中央」之外，如今大選臨近、兩岸對立激化下，此次陸委會關心的議題，已轉為中共對地方基層的「統戰滲透」。 撰稿：鄭海森

台陸委會主委陳明通自去年底民進黨敗選後，頻頻走訪台灣地方。（聯合報）

事實上，蔡英文與民進黨在2018年底的九合一選舉大敗，有論者認為，無非是「兩岸關係上答了白券，甚至還毆打老師」，引起台灣社會反噬。鑒於此，蔡英文政府罕見地自2019年1月開始，派遣台灣陸委會密集下鄉與地方首長會面，尋求中央與地方在兩岸事務的「戰略協調」。

根據台灣官方數據統計，2019年1月至8月，台陸委會正副主委已拜會14位地方首長，依序為連江縣（馬祖）、苗栗縣、南投縣、高雄市、花蓮縣、台南市、新竹市、雲林縣、新竹縣、宜蘭縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣、嘉義縣。其中10位是國民黨籍首長，且時間密集分佈在今年1至3月，光是1月就去了6個縣市。

對此，陸委會宣稱，拜訪地方首長是為了「凝聚推動兩岸事務共識」，強調在捍衛主權尊嚴及維護民眾福祉原則下，支持對等尊嚴、符合規範、不設政治前提的兩岸地方交流。

同時，不斷對外「提醒」，台灣地方首長，兩岸政策是台灣政府職權，涉及公權力事項或政治議題協議，應先經過民進黨政府授權並由官方協商。很明顯的，其目的是為了避免在兩岸政策上「地方包圍中央」。

美國通過售台武器ㄧ案，蔡英文在臉書上宣傳。（蔡英文facebook）

矛頭轉向 劍指中共

然而，自4月開始，台灣陸委會拜訪地方首長的次數急遽下降，每兩個月才進行一次，最近則是拜會嘉義縣長，也是民進黨籍的翁章梁。

據陳明通當天現場的說法，他認為中共不斷強化對台灣地方基層統戰，已試圖製造台灣各界對其不當作為的沉默螺旋效應，達到自我限縮、不敢表態。而且，中共在兩岸基層交流中，利用「鋭實力」滲透分化，更進一步要求政治表態，這絕不是正常健康的對待方式。因此，台灣從頭到地方，皆應強化戰略協作，共同守護台灣。

由此觀察，蔡英文與陸委會如今挺起「腰脊」，對地方不再害怕「被包圍」，反而又舉起「民主自由」的大旗揮舞，無非是在香港示威問題，「韓流」韓國瑜的威力驟減的情況下，使民進黨的論述又重回台灣主流輿論的高地。也因此，台陸委會與地方首長的話題，從「地方包中央」轉到「中共對地方基層的統戰」，可謂順「利」成章。

一方面持續打造「抗中」環境，高喊「狼偷跑進來了」；另一方面，也為打擊國民黨籍韓國瑜訴求的兩岸人流、物流暢通作準備。一旦大選之日臨近，就將所有想像的「生存恐懼」，一股腦丟給台灣社會，走向連任之路。

然而，一切真能按蔡英文的如意算盤？去年底的地方大選，歷歷在目，一樣訴求意識形態的民主、自由；一樣追求主權迫害、中共滲入。但是，韓國瑜的一句「又老又窮」的社會經濟現實，立即打破蔡英文營造的「亡國」泡泡，輸了面子，也輸了裡子。

現在，蔡英文的氣勢確實不比去年差，但社會經濟情況依舊窘境。如今面對台灣2020大選，仍持續打出「抗中、自由、民主」等牌型，雖然看似好牌，但選情總是那般千變萬化。一旦選民發現「吃不飽」既為真、也為實，難保蔡英文不被那自豪的「民主」給的汰換。