【逃犯條例】批西方政客「亂港反華」　官媒再警告其「收回黑手」

香港反對修訂《逃犯條例》引發的風波已蔓延逾兩個月，受到國際社會關注。美國副總統彭斯（Mike Pence）日前更公開表態，將中美貿易戰與香港局勢掛鈎，引起北京不滿。 官媒《人民日報》周四（22日）刊登評論文章，指一些西方國家的政客熱衷於插手香港事務，暴露了他們「亂港反華」的動機，並正告他們立即「收回黑手，懸崖勒馬」。

民陣指出，818集會銅鑼灣、天后及維園一帶，共有170萬人出席。不過，警方稱在不反對通知書所列明的指定集會地點，最高峰人數只得12.8萬人。（香港01記者攝）

文章稱，香港社會止暴制亂的呼聲愈加強烈，因此一些西方國家的政客按捺不住，公然赤膊上陣走上前台煽風點火，為激進暴力分子撐腰打氣，不惜扯掉面具干涉中國內政，在香港暴力活動中扮演了極不光彩的角色。

文章指出，西方勢力通常只是隱身於暴力示威者背後操縱，或是披上「道義」外衣大肆鼓譟，出謀劃策。但在香港，「他們屢試不爽的那一套把戲並不好使」，因此從幕後走向台前。「一些西方國家的政客面授機宜、用心調教、重金支持的香港激進暴力分子的表演，愈來愈不得人心。」

一些西方國家的政客以為製造幾個藉口、販賣幾句口號、培植幾個搞手，就能把香港搞亂，這未免過於天真自負。要知道，求穩定、求安寧是香港社會的最大公約數。 《人民日報》評論

《人民日報》的評論稱，不論是外部勢力還是香港激進勢力，搞亂香港是倒行逆施，「亂港反華」更是痴人說夢。（香港01記者攝）

文章還說，西方國家的政客熱衷於插手香港事務、策動暴力事件，暴露的是他們「亂港反華」的不可告人動和不擇手段遏制中國的醜惡行徑。文章又批評，美國要將中美經貿談判進展與香港問題掛鈎，是赤裸裸的政治訛詐。

文章最後強調，任何企圖破壞香港繁榮穩定和挑戰「一國兩制」原則底線的行徑，將遭到包括香港同胞在內的全體中國人民的迎頭痛擊。「正告一些西方國家的政客，馬上收回『黑手』，立即懸崖勒馬！」

（人民日報）