美施壓取消發展中國家地位　官媒：堅決維護特殊與差別待遇原則

美國總統（Donald Trump）上月（7月）底要求世界貿易組織（WTO）改革，停止中國、香港、澳門、新加坡、韓國等國家或地區自稱為「發展中經濟體」。 官媒《人民日報》就此再發表評論文章，稱美國等少數發達國家要求發展中國家也要實行「對等」開放，嚴重違背WTO「特殊與差別待遇」原則，中國將與其他發展中國家一同，堅決捍衛「特殊與差別待遇」原則。

文章批評，美國等少數發達國家要求發展中國家也要實行「對等」開放，嚴重違背「特殊與差別待遇」原則和制度安排。（資料圖片）

文章以〈堅決維護「特殊與差別待遇」原則〉為題，稱「特殊與差別待遇」原則是WTO的重要基石，是發展中國家參與經濟全球化、實現自身發展的重要制度保障。但美國等少數發達國家要求發展中國家也要實行「對等」開放，即在每個具體產品的關税水平和每個具體行業的市場准入上都要與美國完全一致，嚴重違背「特殊與差別待遇」原則和制度安排，不利於發展中國家參與經濟全球化，也不利於世界經濟持續健康發展。

文章強調，建立「特殊與差別待遇」安排，初衷維護發展中國家的發展利益，協調不同經濟發展水平國家之間的差異，保證發展中國家在國際貿易增長中獲得應有份額，確保國際貿易規則相對公平。現實中，通過「特殊與差別待遇」促進發展中國家經濟發展，可以給發達國家帶來更多商業機會，符合包括發達國家在內的世界各國的長遠利益。

文章續指，「特殊與差別待遇」是人類文明進步的成果，是世界各國加強合作、促進共同繁榮的結果，也是發展中國家參與經濟全球化、促進世界經濟公平發展的重要制度安排。中國是世界上最大的發展中國家，會與廣大發展中國家一道堅決捍衛「特殊與差別待遇」作為WTO重要基石的地位，堅決反對個別國家提出的所謂「對等」開放原則和單邊主義、保護主義。