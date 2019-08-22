內地民法典草案擬禁止賓館裝針孔鏡頭偷拍　保護住客私隱權

針對內地一些酒店房間被曝安裝針孔鏡頭，十三屆全國人大常委會第十二次會議今日（22日）三審民法典人格權編草案，其中的私隱權保護條款提出新規：賓館房間與住宅相同，均屬於私密空間，任何組織或個人均不得搜查、進入、窺視。

內地一些酒店房間被曝安裝針孔鏡頭。（網上圖片）

內地一些酒店房間此前被曝安裝有針孔攝影鏡頭，對住客進行偷拍。對此，民法典人格權編草案三審稿作出明確規定，賓館房間與住宅相同，均屬於私密空間，任何組織或個人均不得搜查、進入、窺視。

據內媒《新京報》報道，對於私隱權保護，此前的民法典人格權編二審稿規定為「具有私密性的私人空間、私人活動和私人信息等」。有常委委員和專家學者建議，對私隱的定義做進一步研究修改，突出「不願意為他人知曉」這一特點。有常委委員和專家學者還提出，應對賓館房間私裝攝影鏡頭進行偷拍、侵害公民私隱權的行為作出針對性規定。

報道指，22日審議的民法典人格權編草案三審稿採納上述建議，將私隱權的定義修改為「自然人不願為他人知曉的私密空間、私密活動和私密信息等」，同時規定任何組織或者個人不得搜查、進入、窺視、拍攝他人的賓館房間等私密空間。

（綜合報道）